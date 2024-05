1 Das Feuer konnte von außen gelöscht werden. Foto: Maier

Zum zweiten Mal innerhalb von anderthalb Monaten hat es am gestrigen Dienstag in Bollenbach gebrannt. Das Dach eines Einfamilienhauses in der Straße „Im kleinen Grünle“ hatte Feuer gefangen.









Zum zweiten Mal innerhalb von anderthalb Monaten hat es am gestrigen Dienstag in Bollenbach gebrannt. Das Dach eines Einfamilienhauses in der Straße „Im kleinen Grünle“ hatte Feuer gefangen. Gegen 14.30 Uhr schlugen laut Polizeibericht offene Flammen aus dem Dach des Gebäudes, so dass die Feuerwehren der Abteilungen Haslach alarmiert wurden.