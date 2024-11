Nach einer Serie von Einbrüchen in Wohnungen und Firmen im Raum Tuttlingen und Umgebung hat die Kriminalpolizei zwei Männer festgenommen.

Die Kriminalpolizei hat zwei Männder festgenommen. Die beiden polnischen Staatsangehörigen im Alter von 31 und 32 Jahren sollen laut Polizei seit mindestens Februar vergangenen Jahres mehrere Einbrüche begangen haben.

Wie die Staatsanwaltschaft Rottweil und das Polizeipräsidium Konstanz in einer gemeinsamen Pressemitteilung bekanntgeben, konnten die Männer nach intensiven Ermittlungen am 12. November an ihrem Wohnort festgenommen werden. Bei den Einbrüchen im Raum Tuttlingen sowie weiteren Tatorten im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Konstanz entstand ein Diebstahlschaden von insgesamt rund 60.000 Euro.

Gegen die Täter wurde am Dienstag im Amtsgericht Rottweil ein Haftbefehl wegen des Verdachts auf Wohnungsbruchdiebstahls erlassen. Sie befinden sich nun in unterschiedlichen Justizvollzugsanstalten.

Die Ermittlungen dauern an.