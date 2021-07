Bayern München testet am 17. Juli gegen Köln in Villingen-Schwenningen

1 Am Samstag, 17. Juli, werden die Bayern in der Villinger MS Technologie-Arena gegen den 1. Fc Köln ihr erstes Testspiel in der kommenden Vorbereitungsphase bestreiten. Foto: Matthias Schrader

Am Samstag, 17. Juli (16 Uhr), spielt der FC Bayern München in Villingen gegen den 1. FC Köln. Nach jetzigem Stand dürfen 6000 Zuschauer das Spiel besuchen. Am Mittwoch, 7. Juli, soll online der Ticket-Vorverkauf starten.

Debüt von Nagelsmann

Coach Julian Nagelsmann feiert sein Debüt als Trainer beim FC Bayern München also ausgerechnet in der MS Technologie-Arena in Villingen.

Die Kölner Mannschaft unter dem neuen Coach Steffen Baumgart absolviert vom 16. bis 25. Juli ihr Trainingslager im nahegelegenen Donaueschingen. Das Duell zwischen den Domstädtern unddem deutschen Rekordmeister wird ebenso an diesem Tag bei MagentaTV live übertragen.

Enorme Ticket-Nachfrage

Weitere Details zum Kartenvorverkauf und zu den Hygiene-Vorschriften werden in der kommenden Woche bekanntgegeben.

Die Kartennachfrage für dieses Spiel ist in der Region und über diese hinaus bereits enorm. Möglich ist bei den Bayern nach dem frühen EM-Aus der deutschen Nationalmannschaft, dass einige Nationalspieler in Villingen dann wieder nach ihrem Urlaub zum Einsatz kommen.

Julian Nagelsmann beginnt am Mittwoch, 7. Juli, in München mit dem dann noch kleinen Kader die Saisonvorbereitung. Die Bayern werden in dieser Vorbereitungsphase kein Trainingslager beziehen. Nach dem ersten Test gegen den 1. FC Köln spielen die Münchner dann vor der Bundesliga-Saison noch unter anderem gegen Ajax Amsterdam, Borussia Mönchengladbach und den SSC Neapel.

Der 1. FC Köln schlägt bereits zum dritten Mal sein Trainingslager auf der Baar auf. Der neue Coach Steffen Baumgart bittet an diesem Montag zum ersten Training in Köln. Bis zum Vergleich mit den Bayern werden die Rheinländer noch gegen Fortna Köln (9. Juli) und den MSV Duisburg (10. Juli) testen.

In Bad Dürrheim haben die Kölner noch Tests geplant gegen den Schweizer Zweitligisten FC Schaffhausen (Sonntag, 18. Juli) und gegen den Regionalligisten SV Elversberg (24. Juli).

Für diese beiden Partien hat der Online-Ticketverkauf bereits begonnen und ist auch ausgezeichnet angelaufen. In Bad Dürrheim werden nach jetzigem Stand der Dinge wohl knapp über 3000 Zuschauer zugelassen.

Abschluss mit Barcelona?

Das Kommen des spanischen Weltklubs FC Barcelona in der zweiten Juli-Hälfte zum Öschberghof ist weiter offen. Nach Informationen unserer Zeitung geht es nur noch um eine Unterschrift in den Verträgen – dies zum Thema Sicherheitsvorkehrungen. Claudia Stehle, Hotel-Managerin im Öschberghof, wollte den Sachverhalt am Freitag weder bestätigen noch dementieren.