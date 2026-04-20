6000 Euro Schaden: Alkoholisierter Autofahrer verursacht Unfall bei Trossingen

1 Die Polizei beziffert den Sachschaden auf rund 6000 Euro. (Symbolfoto) Foto: Marijan Murat/dpa Ein Unfall ist am Freitagabend auf der Kreisstraße 5913 von einem alkoholisierten Mann beim Abbiegen einen Verkehrsunfall verursacht.







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Der 20-jährige Mann war gegen 21.45 Uhr mit seinem Mitsubishi auf der K 5913 unterwegs und wollte nach links auf die K 5914 in Richtung Gunningen abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 32-jährigen Mercedes-Fahrers, der seinerseits von der K 5914 auf die K 5913 in Richtung Spaichingen abbog. Durch den Zusammenstoß der beiden Autos entstand ein Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro.