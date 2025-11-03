600 Zuhörer: 100 Musiker aus der Ortenau begeistern in Friesenheim

Das Sinfonische Verbandsblasorchester gastierte an Allerheiligen zum 20. Mal in der Sternenberghalle.
Gekommen waren mehr als 600 Gäste, die den Saal der Sternenberghalle in Friesenheim komplett füllten. Es mussten sogar Stühle hinzu gestellt werden. Das Sinfonische Verbandsblasorchester Ortenau mit seinen knapp 100 Musikern nahm das Publikum von Beginn an mit. Dirigent Rüdiger Müller wählte Werke aus den vergangenen 20 Jahren aus. Unter den Spielern waren auch Musiker, die schon Jahrzehnte dabei sind. Mittendrin Müller, der den Takt vorgab und sein Orchester zur Höchstleistung und akzentuierter Aussagekraft antrieb.