600 Partygänger feiern in Spielberg: Beim Handballfasching bleibt niemand am Rand

Mit 600 Gästen erreichte der Altensteiger Handballfasching seinen Höhepunkt. „Die Leute haben richtig abgetanzt“, fasste DJ Danny Deejay die Nacht zusammen.

Die Altensteiger Handballer definierten den Valentinstag neu. Er war weniger romantisch, dafür wild, intensiv und kunterbunt. Der Handballfasching brachte alles zusammen, was diesen Tag unvergesslich macht: Kostüme, Lichter, dichte Atmosphäre und durchgehende Spannung. Am Nachmittag gehörte die Halle den kleinsten Narren, am Abend explodierte sie im Partytakt.

Mit dem letzten Kinderlachen wechselte die Halle am Abend in ihren nächsten Akt. Licht dunkler, Beats härter, Puls höher. Rund 600 verkleidete Feiernde strömten nach Einlass in die Halle – alle mit derselben Mission: tanzen, feiern, loslassen. Die Bühne war in Glanz getaucht, Effekte wanderten durch den Raum, Farben blitzten auf, als würde die Halle selbst mitfeiern.

Für den musikalischen Flow sorgten zwei DJs – und hielten das Tempo konsequent oben. Danny_Deejay eröffnete die Nacht und setzte mit Partytracks, Dance und treibenden Sounds sofort Impulse auf die Fläche. Energiegeladen, kompromisslos tanzbar. Die Menge nahm jede Strophe mit, sang und bewegte sich schwungvoll dazu. „Dieses Feeling ist mega. Die Leute haben richtig abgetanzt“, hielt der Entertainer nach der Show begeistert fest.

„Alle hatten Spaß, alle haben getanzr“

Als DJ L.I.Ø. übernahm, hielt er dieses Level nicht nur – er ließ es nahtlos weiterrollen. Moderne Hits, eingängige Hooks, Songs, die sofort greifen. Die Energie schob weiter nach vorn. Die Fläche blieb voll, dynamisch und im gleichen Takt. „Alle hatten Spaß, alle haben getanzt“, fasste der Künstler die Nacht zusammen.

Was die Veranstaltung ausmachte, waren die Menschen selbst: eine bunte Mischung aus Generationen, schrillen Ideen, mutigen Looks, schillernden Accessoires und völliger Gelöstheit. Fremde lachten miteinander, Gruppen rissen sich gegenseitig auf die Fläche, niemand blieb am Rand. Genau das war Handballfasching in Spielberg – nicht nur eine Feier, sondern ein kollektiver Zustand.

Trotz der Intensität blieb alles entspannt. Die Spielberger Feuerwehr behielt im Hintergrund den Überblick, während die Ordner des TSV konsequent präsent waren und Sicherheit selbstverständlich machten. Parallel arbeiteten Theke, Garderobe und Bars im Dauertakt. Organisation und Ausgelassenheit griffen ineinander – genau diese Balance machte den kompletten Tag so rund.