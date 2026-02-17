600 Partygänger feiern in Spielberg: Beim Handballfasching bleibt niemand am Rand

Mit 600 Gästen erreichte der Altensteiger Handballfasching seinen Höhepunkt. „Die Leute haben richtig abgetanzt“, fasste DJ Danny Deejay die Nacht zusammen.
Die Altensteiger Handballer definierten den Valentinstag neu. Er war weniger romantisch, dafür wild, intensiv und kunterbunt. Der Handballfasching brachte alles zusammen, was diesen Tag unvergesslich macht: Kostüme, Lichter, dichte Atmosphäre und durchgehende Spannung. Am Nachmittag gehörte die Halle den kleinsten Narren, am Abend explodierte sie im Partytakt.