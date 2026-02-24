600 Jahre Dorfkirche Grenzach: So war es beim Konzert des Streichquintetts „Take Five“

Kammermusik und Kirchengeschichte trafen beim Konzert des Streichquintetts „Take Five“ in Grenzach aufeinander. Man hörte Meisterwerke der Gattung.
Hinter dem Namen könnte man ein Jazzquintett vermuten: „Take Five“. Doch dahinter verbirgt sich ein auf Klassik und Romantik spezialisiertes Streichquintett, verstärkt um eine zweite Bratsche. So trat diese Formation in der evangelischen Kirche in Grenzach am Sonntag auf Einladung des Vereins für Heimatgeschichte und der VHS mit zwei gewichtigen Werken von Mozart und Brahms auf.