Der Kommunikationsprofi Michael Hoyer und sein Freund Robert Rozak sammelten in der Villinger Fußgängerzone mehr als 100 Friedensbotschaften für ein baldiges Kriegsende in Osteuropa. Auch OB Jürgen Roth schaute bei der Aktion vorbei. Auf ihrer Friedensmission durch Deutschland wollen die beiden Motorradfahrer in Berlin rund 600 Appelle an den Frieden an die Botschaften der Ukraine und von Russland geben.















Villingen-Schwenningen - Für ihre Motorradtour wählten die Fahrer eine BMW GS1250 Adventure und eine Yamaha aus, die beide in den blau-gelben Nationalfarben der Ukraine geschmückt waren. "Die unterschiedlichen Motorradtypen stehen symbolisch für den Krieg von David gegen Goliath", bemerkte Michael Hoyer.

Familie kennengelernt

"Bei meiner Mission, Friedensbotschaften an Wladimir Putin zu überreichen, habe ich eine bemerkenswerte Familien-Konstellation kennen gelernt. Kateryna ist Ukrainerin, Valentin ist Russe, und Mia ist das sechswöchige Baby dieses bemerkenswerten Ehepaares, dass in der der Nähe von Schramberg lebt. Beide haben eine Botschaft an Ihre Völker, so Hoyer.

Botschaften liegen in Schwenninger Kirche aus

Am Sonntag sind Hoyer und Rozak bei der evangelischen Pfarrerin Märit Kaasch von der Johanneskirche in Schwenningen vorbei gefahren und haben ihr eine komplette Kopie aller Friedensbotschaften übergeben. "Ein Großteil der Friedensbotschaften stammt aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis, und ich denke, es wichtig, dass die Bevölkerung diese Botschaften selber sehen kann. Diese Friedbotschaften werden in den kommenden Wochen in der Kirche ausliegen", informiert Hoyer.

Am Sonntag fahren sie los

"Nach dieser Übergabe fahren wir weiter nach Berlin - und dann wird man sehen, was am morgigen Montag passiert", sagt Michael Hoyer und fährt mit seinem Freund Robert Rozak los nach Berlin.