1 Mit rund 80 Kräften war die Feuerwehr in der Nacht zum Montag im Einsatz. Foto: Feuerwehr

Auf rund 600 000 Euro schätzt die Polizei den Schaden, der in der Nacht zum Montag beim Brand eines frei stehenden Hauses in der Alten Tonbachstraße in Klosterreichenbach entstanden ist. Personen kamen nicht zu Schaden.









Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Montagmorgen gegen 2.30 Uhr ein nicht bewohntes, frei stehendes Haus in der Alten Tonbachstraße in Brand. Ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude konnte von den rund 80 Kräften der Feuerwehr verhindert werden.