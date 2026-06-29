Im Block-Prozess sagt ein Zeuge aus Israel per Video aus, der bei der Entführung Neujahr 2024 eines der Tatfahrzeuge gelenkt haben soll. Er schildert dem Gericht, was ihn damals bewegte.
Hamburg - Ein 42-Jähriger, der bei der gewaltsamen Rückholung der Block-Kinder in der Silvesternacht 2023/24 einer der Fahrer gewesen sein soll, hat als Zeuge seine Gefühle nach der Tat geschildert. "Man hat uns gesagt, es geht darum, die Kinder zu retten", sagte der Israeli per Videovernehmung des Landgerichts Hamburg. Er habe geglaubt, die Aktion, die Kinder vom "grausamen Vater" in Dänemark wieder zur Mutter Christina Block in Deutschland zu bringen, sei legal. Die Kinder hätten in dem Wagen gesessen, den er gesteuert habe.