39-Jähriger ist in Offenburg mit gestohlenem Bus unterwegs

1 Einer Streifenbesatzung fiel der ihnen bekannte 39-Jährige am frühen Freitagmorgen am Steuer des Busses auf, woraufhin sie ihn einer Kontrolle unterzogen. Foto: Gentsch

Ein polizeibekannter Mann soll in der Nacht auf Freitag in Offenburg mit einem entwendeten Gefährt „Busfahrer gespielt“ haben.









Kaum ihren Augen trauen konnten Offenburger Streifenbeamte wahrscheinlich in der Nacht auf Freitag: Sie stießen per Zufall auf einen ihnen aus der Vergangenheit bereits bekannten 39-Jährigen, der gegen kurz vor 4 Uhr mit einem großen Gelenkbus in der Stadt unterwegs war.