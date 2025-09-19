60 Jahre Städtefreundschaft: Das ist die Altensteiger Partnerstadt Bourg St. Maurice in Frankreich

Am Wochenende feiert Altensteig 60 Jahre Städtepartnerschaft mit dem französischen Bourg St. Maurice. Wir haben uns das Stadtleben auf der französischen Website angesehen.
Auf ihrer französischsprachigen Website stellt sich die Altensteiger Partnergemeinde Bourg-Saint-Maurice als 7200-köpfige Hauptstadt der Region Haute-Tarentaise vor. Bourg St. Maurice hat für die Einwohnerzahl eine beeindruckende Fläche von 179 Quadratkilometern – das ist etwa so groß wie Karlsruhe. Zum Vergleich: Die Partnerstadt Altensteig hat rund 10.000 Einwohner und nur 53 Quadratkilometer Fläche.