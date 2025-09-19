60 Jahre Städtefreundschaft: Das ist die Altensteiger Partnerstadt Bourg St. Maurice in Frankreich

Am Wochenende feiert Altensteig 60 Jahre Städtepartnerschaft mit dem französischen Bourg St. Maurice. Wir haben uns das Stadtleben auf der französischen Website angesehen.

Auf ihrer französischsprachigen Website stellt sich die Altensteiger Partnergemeinde Bourg-Saint-Maurice als 7200-köpfige Hauptstadt der Region Haute-Tarentaise vor. Bourg St. Maurice hat für die Einwohnerzahl eine beeindruckende Fläche von 179 Quadratkilometern – das ist etwa so groß wie Karlsruhe. Zum Vergleich: Die Partnerstadt Altensteig hat rund 10.000 Einwohner und nur 53 Quadratkilometer Fläche.

Geprägt ist die Seite mit Hinweisen auf den Skisport. Die Gemeinde liegt mitten im Ressort „Les Arcs“. Dementsprechend gibt es zahlreiche Hotels, Restaurants, Läden und Angebote für Touristen. Für Filmabende steht ein Kino mit drei Sälen zur Verfügung. Auch hat die Stadt ein Hallen- und Freibad.

Von Einschulung bis Abitur

Bei der Bildung ist die Stadtgut aufgestellt: Von der Vorschule bis zum Lycée, vergleichbar mit der deutschen Oberstufe, können Schüler in der Stadt ihre Schulzeit verbringen. In Bourg Saint-Maurice gibt es Grundschulen – in Frankreich dauert diese fünf Jahre – und Vorschulen. Auch weiterführende Schulen sind vertreten: Das Collège mit der Mittelstufe und das Lycée, vergleichbar mit der deutschen Oberstufe.

Das Collège bietet einen sportlichen, einen musikalischen und einen „europäischen“ Zweig. Am Lycée wird ein musikalischer, ein „Berg“- und ein „europäischer“ Zweig angeboten.

Für Besucher besonders relevant: In der Stadt gibt es fünf öffentliche Parkplätze. Auf zweien werden Möglichkeiten zum E-Bike-Fahren angeboten.

Wer beim Skifahren oder auch sonst einen Unfall oder medizinischen Notfall hat, ist direkt vor Ort versorgt. Die Stadt verfügt über ein Krankenhaus. Die meisten, der 158 Betten sind für die Geriatrie (58 Betten) vorgesehen, die Chirurgie hat 50 Betten. Das ist etwa so groß wie das Krankenhaus Calw (rund 200 Betten).

Im Gemeinderat gibt es zwei Listen. Die „Bourg-Saint-Maurice, les Arcs et moi“ (kurz BAM) hat mit 24 Sitzen die klare Mehrheit. Auf dieser Liste kandidierte auch Bürgermeister Guillaume Desrues. Fünf Sitze entfallen auf die Oppositionsliste, die politisch eher rechts ausgerichtete „Reunis pour Agir“ (dt. Vereinigen um zu Handeln).

Breites Vereinsangebot

Die Stadt hat ein breites Vereinsangebot, das sie in einer eigenen Übersicht präsentiert. Fußball, Badminton, Volleyball und Gymnastikgruppen gibt es beispielsweise im Sportbereich – selbstverständlich ist auch der Wintersport vertreten. Kampfsport und Yoga, Fahrrad und Basketball werden in Vereinen angeboten.

Genau wie Altensteig hat auch Bourg St. Maurice eine Musikschule. Es gibt kulturelle Vereine wie Theatergruppen, auch Umweltgruppen sind vertreten. Ein Fotografieclub nimmt die Hobbyfotografen auf.

Soziale Verbände beschäftigen sich etwa mit Blutspende, Inklusion oder Altenpflege. Ein Verein hat sich der Regulierung der Katzenpopulation verschrieben – ein Thema, das auch hierzulande immer mehr in den Fokus rückt: Tierleid, das durch unkastrierte Katzen und Kater und damit unkontrollierte Vermehrung entsteht.

Über ihre Partnerstädte schreibt die Stadt hingegen nichts auf ihrer Webseite. Somit bleibt auch offen, wie die Gemeinde Altensteig beschreiben würde. Altensteig hingegen veröffentlicht unter anderem die wesentlichen Randzahlen wie Bewohner und Fläche und verweist auf die Lage im Skigebiet.