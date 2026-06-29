60 Jahre im Dienst der Kirche: Von der Seilerecke nach Rom

„Ich bin auf der Seilerecke aufgewachsen, aber nicht groß geworden“, beschrieb Johannes Moosmann oft seine Herkunft in Tennenbronn zwischen Linde und Öhle.

Am vergangenen Wochenende feierte Pater Johannes der Gemeinschaft der Pallottiner sein 60-jähriges Priesterjubiläum in der Kirche seiner Heimat Tennenbronn mit den Pfarrern der katholischen Gemeinde, dem Kirchenchor und dem Musikverein Frohsinn. Die stimmten mit ihren Liedern, wie „Sound of Silence“ auf das große Jubiläumsfest in der Kirche ein.

Missionsbeauftragter auch in Indien

In der Ansprache wurde die wichtige Aufgabe des Sämanns hervorgehoben, dessen Samenkörner zwar nicht alle aufgehen, aber einige Samen tragen doch reichlich Frucht. Johannes sei auf dem Hof an der Seilerecke mit sieben Geschwistern aufgewachsen und wie viele seiner Generation auch „Hirtenbub im Gersbä“ gewesen. Der „gescheite Johannes“ sei vom Gymnasium in Bruchsal später ins Priesterseminar in Valendar bei Koblenz gewechselt. Nach der Priesterweihe in Friedberg bei Augsburg habe er in der Gemeinschaft der Pallottiner als Lehrer und Dolmetscher, auch als Missionsbeauftragter in Indien und Südamerika gearbeitet. Rom sei für ihn zur zweiten Heimat geworden und er könne zu jeder der vielen Kirchen dort Daten und Geschichten erzählen. Als Familienmensch sei er bis heute immer wieder in seiner Heimat in Tennenbronn gewesen und feiere deshalb auch hier sein Priesterjubiläum. Nach „Celtic Crest“ wechselte die Gemeinde zu Begegnung und Gespräch in den Pfarrsaal.