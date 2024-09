60 Jahre Freundschaft VS mit Stadt in Frankreich: So eng ist Partnerschaft mit Pontarlier

Die Gäste aus VS erwartete ein dreitägiges Rahmenprogramm, das von einer herzlichen Begrüßung im Rathaus bei einem Umtrunk mit anschließendem typisch französischem Abendessen über die Teilnahme an einem Straßenumzug bis hin zu einem vielfältigen kulturellen Angebot mit sowohl musikalischen, künstlerischen als auch tänzerischen Darbietungen reichte.

Den Höhepunkt der Reise bildete die Feier des 60-jährigen Partnerschaftsjubiläums im Rahmen derer unter anderem die Partnerschaftsurkunde erneuert wurde.

Lesen Sie auch

In seiner Rede, die sich einer ökumenischen Feier anschloss, betonte Oberbürgermeister Jürgen Roth in seiner zu Teilen in französischer Sprache gehaltenen Rede die Verbundenheit beider Städte und sprach seine Dankbarkeit einerseits für die gelungene Veranstaltung, andererseits für die gute Zusammenarbeit in den vergangen sechs Jahrzehnten aus.

Besonderen Bezug nahm das Stadtoberhaupt auf die zahlreichen Austauschprogramme, kulturellen Veranstaltungen und gemeinsamen Initiativen der Bürgerinnen und Bürger, der Vereine, Schulen, aber auch Institutionen, die durch zahlreiche Begegnungen und die gemeinsame Umsetzung von Projekten. Die Städtepartnerschaft sei „eine leuchtende Flamme in der deutsch-französischen Freundschaft“, sagte Roth. Er bedankte sich für den schönen „Besuch bei Freunden“, würdigte das Engagement aller Beteiligten und freute sich auf einen baldigen Gegenbesuch.

Im Rahmen des Festwochenendes präsentierte sich Villingen-Schwenningen mit einem eigenen Stand mit Schwarzwälder Köstlichkeiten auf dem Festgelände. Des Weiteren waren Vertreter der Stadt Zarautz aus dem Baskenland vor Ort, die zusammen mit Pontarlier am Wochenende 30-jähriges Partnerschafts-Jubiläum feierten. Ebenfalls waren die Freundschaftsstädte von Pontarlier, Yverdon-les-Bains aus der Schweiz (Charte d’amitité) und Varallo in Italien, eingeladen.

Der Gemeinderat war mit Vertretern von vier Fraktionen vertreten: Klaus Martin (CDU), Nicola Schurr (SPD), Armin Schott (Grüne) und Dieter Gellhorn (AfD). Vereine und Institutionen, die sich durch den Austausch und die Vereinsarbeiten in den vergangenen Jahren auszeichneten, sind mit der offiziellen Delegation aus VS beim anschließenden Straßenumzug mitgelaufen: Die Deutsch-Französische-Gesellschaft (DFG), die einen jährlichen Austausch mit der Association culturelle franco-allemande (ACFA) in Pontarlier hat. Sie konzentriert sich auf die Freundschaftspflege mit einem regen Austausch und ist öffentlich präsent.

Für das Gymnasium am Romäusring fuhren Rektor Jochen von der Hardt und Lehrer Simon Riedl nach Pontarlier. Das Gymnasium am Romäusring ist auch im engen Austausch mit den Partnerschulen, dem Collège Malraux und dem Lycée Xavier Marmier. Es finden regelmäßige Schüleraustausche statt.

Angereist mit fünf Personen war die Stadtmusik- und Bürgerwehrmusik Villingen. Es findet ein jährlicher Austausch mit der Harmonie municipale de Pontarlier statt, unter anderem mit gemeinsamen Umzügen, der Teilnahme an der Fastnacht oder an Doppelkonzerten, die veranstaltet werden, wodurch die beiden Orchester enger zusammenrücken und auch Freundschaften entstehen.

Die Villinger Anglergesellschaft fuhr mit sechs Personen in die Partnerstadt. Das erste Treffen mit „ la Truite Pontissalienne“ fand 1967 statt. 2017 konnten die Vereine ihr 100. offizielles Treffen feiern. Die Feuerwehr Villingen-Schwenningen besuchte mit vier Personen die Sapeurs-pompiers. Seit über 25 Jahren gibt es einen jährlichen Austausch, den Besuch bei der Ernennung eines neuen Kommandanten oder beispielsweise Besuche zu Fastnacht. Auch mit der Jugendfeuerwehr bestehen deutsch-französische Kontakte. Nächste Jahr feiert die Jugendfeuerwehr VS ihr 60-jähriges Bestehen, zu dem der Partnerverein ebenfalls eingeladen ist. Der Ortsverein Villingen des Deutschen Roten Kreuzs (DRK) traft die „Donneurs de sang“ und die Kollegen vom „Croix-rouge“ mit vier angereisten Personen.

Auch von Seiten der Stadtverwaltungen besteht ein Austausch. Von Seiten der Partnerstadt Pontarlier waren zuletzt anlässlich des 50. Geburtstags der Stadt Villingen-Schwenningen am 2022 zum Blasmusikfestival und an Fastnacht 2023 eine Delegation in Villingen-Schwenningen zu Besuch. Die Einladung an die Freunde aus Frankreich und an die neu geknüpften Kontakte ins Baskenland zur Fasnet 2025 steht.

Stadtporträt

Pontarlier

hat rund 18 600 Einwohner. Die Stadt liegt im Jura unweit der Schweizer Grenze und zum Département Doubs.