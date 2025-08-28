60 Jahre Eisdiele Cortina: Wie das erste „Gelato“ nach Schopfheim kam

Als vor 60 Jahren mit der Cortina die erste Eisdiele im Wiesental eröffnete, kam mit der Gelato-Herstellung eine Tradition in die Region, die man hier bisher noch nicht kannte.

Es waren die Brüder Bruno und Mario de Nadal, die im Sommer 1965 die erste Eisdiele im Wiesental eröffneten: die Eisdiele Cortina im Herzen der Stadt Schopfheim. „Eine mutige Entscheidung, während viele italienische Auswanderer eher die großen deutschen Städte für ihre Geschäfte wählten“, heißt es auf der Internetseite der Eisdiele. Der heutige Besitzer Marco Sagui, Schwiegersohn von Bruno, erzählt im Gespräch mit unserer Redaktion von den Anfängen und der Entwicklung bis heute.

Er selbst kommt aus der dritten Generation einer Eismacherfamilie, seine Frau Alessandra de Nadal aus der vierten.

Als die ersten Eisverkäufer kamen

Es war die Zeit nach dem Krieg, als die ersten Eisverkäufer aus Italien nach Deutschland kamen – eher aber in den Norden. Auf Empfehlung eines Cousins sei Bruno de Nadal damals nach Schopfheim gekommen, ins Ländliche. Es sei die Zeit gewesen, in der sich viele Familien aus dem Tal nach Deutschland bewegt hätten. Sie kamen aus den Dolomiten, aus einem berühmte Skigebiet in der Nähe von Cortina d’Ampezzo, daher stammt auch der Name der Eisdiele. Bis Mitte der 90er-Jahre habe es somit fast 4000 Betriebe in Deutschland gegeben. „Doch es werden immer weniger, der Nachwuchs fehlt“, sagt Marco Sagui.

Skiegebiet in Dolomiten ist Namensgeber

Die erste Schopfheimer Eisdiele Cortina am ehemaligen Standort. Foto: Alessandra de Nadal

Die erste Schopfheimer Eisdiele war noch nebenan im heutigen Versicherungsbüro. „Das lief von Anfang an gut, Bruno wurde gut angenommen und hat sich wohl gefühlt“, erzählt Marco Sagui. 2007 übernahmen dann Marco Sagui mit seiner Frau Alessandra de Nadal und ihrem Bruder Stephano den Betrieb. 2017 stieg der Schwager aus und das Ehepaar führte die Eisdiele alleine weiter.

Was ist das Geheimnis des Erfolgs?

Heute arbeiten vier Festangestellte, teils aus Italien, teils aus Brasilien, im Betrieb mit. Die „Cortina“ ist weit über Schopfheim hinaus bekannt, hat sich in der Region einen Namen gemacht. Sehr viele Stammkunden kommen hierher – nicht nur aus Schopfheim, sondern dem ganzen Landkreis. Eine Familie komme sogar ein bis zwei Mal im Monat aus Zürich zum Eisessen, erzählt Sagui.

Doch warum ist das eigentlich so? Was ist das Erfolgsgeheimnis? „Ich denke, dazu spielt einfach das Familiäre hier eine große Rolle“, sagt der gelernte Eiskonditor. Dafür sei man – auch als Inhaber – immer präsent, was Vertrauen schaffe.

Für ihn auch ein wichtiger Faktor: „Es ist ein Familienbetrieb, alle stehen dahinter.“ Und: „Ich mache, das wir gelernt und lieben gelernt haben.“ Sagui betont: „Es ist nicht einfach nur ein Job, sondern auf jeden Fall eine Leidenschaft für mich.“

Für ihn sei die Arbeit mit den Menschen wertvoll. Und die schönste Bestätigung seien die zufriedenen Gäste.

Nachfolge in der Familie nicht gesichert

Nach 60 Jahren ist im Cortina noch lange nicht Schluss, so viel ist schon mal klar. Doch bleibt die Eisdiele auch später in Familienhand? Der Sohn studiert, die Tochter hat sich beruflich anderweitig orientiert, die Nachfolge in der Familie ist nicht gesichert, erzählt Sagui. Doch er beruhigt: „Solange es die Gesundheit erlaubt, solange es Spaß macht, denken wir nicht ans Aufhören.“

Die Cortina heute. Foto: Alessandra de Nadal

Doch er macht auch keinen Hehl daraus, dass die Arbeit an den Kräften zehrt: Sechs Tage die Woche morgens um 6.30 Uhr mit der Eisproduktion zu beginnen und nach der Büroarbeit gegen 23 Uhr in den Feierabend zu gehen, ist kein leichter Alltag. Noch dazu gestalte sich auch die Personalsuche immer schwieriger.

Fast 60 Jahre lang gab es in der Cortina keinen Ruhetag, im vergangenen Jahr habe man sich dann dazu entschieden, den Mittwoch als Ruhetag einzuführen. Es habe einfach nicht ausreichend Personal gegeben. Im Juli und August biete man jedoch Straßenverkauf am Mittwoch an.

Gelato: Eis ist ein Naturprodukt

In der Cortina gibt es keine Eiscreme, sondern das traditionelle italienische „Gelato“, ein handwerklich hergestelltes Naturprodukt. „Wir legen Wert darauf, dass wir es so machen wie unsere Großväter“, sagt Sagui. Er verwendet eine geheime Rezeptur, die von Generation zu Generation weitergegeben wurde.

Marco Sagui bei der Eismaschine. Foto: Verena Wehrle

„Um alles, was ins Eis reinkommt, kümmern wir uns selbst“, erzählt er. Dabei bleibt er stets seiner Linie treu: Keine künstlichen Aromen, wenn Farbstoffe, dann nur natürliche. So gebe es im Cortina niemals Sorten wie „Schlumpf-Eis“. Knallbunte Farben findet man hier auch nicht. Und auch keine übergroßen Berge von Eis, die aus der Kühlung hervorragen. Denn sein Eis ohne Konservierungsstoffe würde dann nur so dahinschmelzen.

Ein buntes – aber kein knallbuntes – Bild ergibt sich beim Blick in die Eistheke. Foto: Verena Wehrle

Doch Sagui macht deutlich: Es sei zunehmend schwieriger geworden, die selbst gesetzten Qualitätsstandards einzuhalten und dabei die Preise zu halten. Zumal auch nicht mehr alle Zuliefer die kleinen Betriebe beliefern. Die Eispreise seien in den vergangenen Jahren gerade auch deswegen gestiegen, aber vor allem wegen der steigenden Energiekosten.

Nach wie vor sei er aber sehr zufrieden mit dem Geschäft – dank der Treue und Zuverlässigkeit der Kunden. Das 60-jährige Bestehen wurde übrigens schon im Juli gefeiert. Bei dem Fest ging man zurück zu den Wurzeln – eine Museumsgruppe hatte die damalige Eis- und Waffelherstellung vorgeführt.