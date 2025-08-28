60 Jahre Eisdiele Cortina: Wie das erste „Gelato“ nach Schopfheim kam

Als vor 60 Jahren mit der Cortina die erste Eisdiele im Wiesental eröffnete, kam mit der Gelato-Herstellung eine Tradition in die Region, die man hier bisher noch nicht kannte.
Es waren die Brüder Bruno und Mario de Nadal, die im Sommer 1965 die erste Eisdiele im Wiesental eröffneten: die Eisdiele Cortina im Herzen der Stadt Schopfheim. „Eine mutige Entscheidung, während viele italienische Auswanderer eher die großen deutschen Städte für ihre Geschäfte wählten“, heißt es auf der Internetseite der Eisdiele. Der heutige Besitzer Marco Sagui, Schwiegersohn von Bruno, erzählt im Gespräch mit unserer Redaktion von den Anfängen und der Entwicklung bis heute.