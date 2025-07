60 Jahre Burgschule Haiterbach: Schüler brechen musikalisch zu neuen Ufern auf

1 In einem originalgroßen Paddelboot stachen die Schüler in See. Foto: Ursula Hellmann Mit rund 250 Festbesuchern feierten Schüler und Lehrer der Burgschule Haiterbach das 60-jährige Bestehen ihrer Schule.







Sechzig Jahre Lehranstalt – und in keiner Minute dieser Zeit gab es dort eine Leere bezüglich des Auftrags für eine breitgelagerte Bildung der jungen Generation in Haiterbach und Umgebung. Alle umfangreichen Aufgaben der Schulleitung liegen in den engagierten Händen des kommissarischen Schulleiters Thomas Christ der von seinem Lehrpersonal unterstützt wird. Mitglied des erweiterten Schulleitungssystems und Berater in vielen Entwicklungsprozessen ist seit vielen Jahren auch Tobias Schneck.