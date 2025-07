60 Jahre Burgschule Haiterbach: Beziehungen sind Grundlage für alles andere

1 Das Hauptgebäude der Burgschule wie es heute aussieht. Foto: Katzmaier Die Burgschule Haiterbach besteht seit 60 Jahren. Dieser Geburtstag wird an der Bildungsstätte mit einem großen, öffentlichen Schulfest am Samstag, 19. Juli, gefeiert.







Am 26. März 1963 – genau zwei Jahre vor der Einweihung – wurde mit dem Bau der Burgschule am heutigen Standort begonnen. Dem ging ein Schulnotstand voraus, wie Lehrerin Karen Rinninsland in einem historischen Rückblick zusammengetragen hat. 1961 fehlten so drei Klassenräume. Aus einer zunächst beschlossenen Sanierung des Volksschulgebäudes am Marktplatz wurde so ein Neubau.