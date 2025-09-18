60-jährige Vereinspartnerschaft: Zum Jubiläum gibt’s eine Briefmarkenausstellung in Freudenstadt

Der Philatelisten-Club „Graf Zeppelin“ aus Freudenstadt und der „Cercle Philatelique et Cartophile de Courbevoie“ feiern ihre 60-jährige Vereinspartnerschaft.

Die Partnerschaft zwischen dem Freudenstädter „Graf Zeppelin“ Philatelisten-Club und dem „Cercle Philatelique et Cartophile de Courbevoie“ ist eine der tragenden Säulen der Städtepartnerschaft zwischen Freudenstadt und Courbevoie. Auch bundesweit ist die Partnerschaft zwischen den beiden Vereinen eine der ältesten, die zwischen deutschen und französischen Vereinen nach dem Krieg entstanden sind.

Zuletzt hatte diese Partnerschaft, hauptsächlich coronabedingt, allerdings eher geruht. 2016 seien die französischen Freunde das letzte Mal in Freudenstadt gewesen, sagt der Präsident des Vereins, Peter Glitza. Einen privaten Besuch in Paris habe er dafür genutzt, die Akteure im Verein persönlich zum Jubiläum einzuladen. Mit Erfolg: Eine größere Delegation habe sich angemeldet und werde vom 3. bis 5. Oktober in Freudenstadt sein.

Exponate der Franzosen

Verbunden wird das Jubiläum mit der 32. Briefmarkenausstellung im Stadthaus, bei der auch Exponate der Franzosen zu sehen sind, so beispielsweise Sammlungen zur französischen Post im Indischen Ozean Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts oder über das Automobil an der Schwelle zum 20. Jahrhundert. Auch die Kultur der amerikanischen Ureinwohner, die letzte „Sämann Briefmarkenserie“ in Frankreich und die Geschichte Frankreichs an sich gibt es als Briefmarke zu sehen. Die deutschen Exponate reichen von Weltraummotiven über Automobile bis hin zu folkloristischen Darstellungen. Auch Marken über die Leipziger Messe, aus Kamerun und von den Färöer-Inseln sowie Ersttagsbriefe aus Südwestafrika und Münzen werden ausgestellt.

Nationalhymnen beider Länder

Die Ausstellung wird von beiden Clubs gemeinsam konzipiert. Am Samstag folgt um 10 Uhr der offizielle Festakt. Musikalisch umrahmt wird der Festakt von der Stadtkapelle Freudenstadt, die auch die Nationalhymnen beider Länder spielt. Im Anschluss an den Festakt folgt ein Sektumtrunk.

Unsere Empfehlung für Sie Freudenstadt Club dankt für Verständnis Vereine: Ehrungen beim Familienfest der Briefmarkenfreunde

Wer nicht dabei sein kann, hat am Nachmittag und am Folgetag noch Gelegenheit, die Ausstellung zu besuchen. Geöffnet ist diese am Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 17 Uhr. Eintritt wird nicht verlangt. Für eventuelle Fragen stehen Mitglieder beider Vereine an beiden Tagen bereit.

Besuch der Gartenschau

Um den Aufenthalt der französischen Freunde auch jenseits der Briefmarken kurzweilig zu gestalten, hat Glitza am Sonntag einen Besuch der Gartenschau geplant. Am Abend folgt zur Abrundung des Wochenendes ein feierliches Abendessen. Die Abreise der Gäste ist am Montagmorgen vorgesehen.

Unsere Empfehlung für Sie Freudenstadt Tragende Säule der Partnerschaft Philatelie: Briefmarkenvereine aus Freudenstadt und Courbevoie zeigen viele Schätze von Sammlern

Aktuell hat der Freudenstädter Philatelisten-Club einen stabilen Bestand von circa 30 Mitgliedern. Abgänge würden durch Neuzugänge ausgeglichen, sagt Glitza. Neue Gesichter seien jederzeit willkommen. Die Mitglieder treffen sich jeden ersten und dritten Dienstag im Monat ab 19 Uhr im Vereinsheim in der Musbacher Straße 5 (Experimenta/ehemalige Musikschule).

Beratungen und Tipps

Geplant hat Glitza zudem, künftig im Abstand von zwei Monaten nachmittags Beratungen und Tipps für diejenigen anzubieten, die unverhofft, beispielsweise durch eine Erbschaft, zu Briefmarken und Sammlungen gekommen sind. Details werden noch bekanntgegeben. Rückfragen rund um das Briefmarkenthema und den Verein beantwortet Glitza per E-Mail an pglitza@web.de.

60 Jahre Partnerschaft

Die Feier

Der Festakt anlässlich der 60-jährigen Partnerschaft zwischen dem Philatelisten-Club „Graf Zeppelin“ Freudenstadt und dem „Cercle Philatelique et Cartophile de Courbevoie“ findet am Samstag, 4. Oktober, um 10 Uhr im Stadthaus statt.