60-jährige Vereinspartnerschaft: Zum Jubiläum gibt’s eine Briefmarkenausstellung in Freudenstadt

Der Philatelisten-Club „Graf Zeppelin“ aus Freudenstadt und der „Cercle Philatelique et Cartophile de Courbevoie“ feiern ihre 60-jährige Vereinspartnerschaft.
Die Partnerschaft zwischen dem Freudenstädter „Graf Zeppelin“ Philatelisten-Club und dem „Cercle Philatelique et Cartophile de Courbevoie“ ist eine der tragenden Säulen der Städtepartnerschaft zwischen Freudenstadt und Courbevoie. Auch bundesweit ist die Partnerschaft zwischen den beiden Vereinen eine der ältesten, die zwischen deutschen und französischen Vereinen nach dem Krieg entstanden sind.