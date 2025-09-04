6. Meßstetter Ferienwanderung: Viktor Kapla erzählt: Mutiger Retter wurde selbst erschlagen

Von einer deutsch-französischen Begegnung der besonderen Art und einem tragischen Unglück haben rund 270 Teilnehmer der sechsten Meßstetter Ferienwanderung gehört.
Kaum Träger der Bürgermedaille der Stadt Meßstetten, hat Viktor Kapla die größte Wanderschar der Meßstetter Ferienwanderungen 2025 im großen Bogen um seinen Heimartort Hartheim geführt. Ideales Wanderwetter begleitete alle, die Ortsvorsteher Bodo Schüssler an der Festhalle begrüßte, wo er freudig auf die lange erwartete Erschließung des Wohnbaugebiets „Grund/Hülbenwiesen“ mit 64 Bauplätzen hinwies und die Hoffnung äußerte, die 1000-Einwohner-Marke zu knacken.