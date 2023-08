Insgesamt 29 Teilnehmern gingen in den Abendstunden am Mittwoch beim „6. Horber Balloncup“ an den Start. Nach dem gemeinsamen „Take-off“ auf dem Flugplatz Eutingen warteten die ersten beiden Aufgaben (Tasks) des Wettbewerbs entlang einer Route in Richtung Remmingsheim.

Am Donnerstag starteten die Ballonfahrer in den frühen Morgenstunden westlich von Rexingen. Das erste Ziel lag in der Umgebung des Wasserhochbehälters/Buswendeplatte oberhalb der Ortschaft. Die nächste Task erwartete die Piloten unterhalb der ehemaligen Mülldeponie, bevor die Rundhalle auf dem Hohenberg angesteuert wurde. Im Anschluss müssen die Teilnehmenden noch drei weitere Aufgaben in der Höhe lösen.

Verschiedene Aufgaben

In der dritten Task setzte sich erstmals der ehemalige Weltmeister Dominic Bareford (GB) durch, der auch die vierte Aufgabe für sich entschied. Zeberli holte die maximale Punktzahl in den darauf folgenden beiden Tasks, ließ jedoch in der siebten Aufgabe beim „Land Run“ auf dem 22. Rang ordentlich Punkte liegen. Laut Informationen der Wettbewerbsleitung habe sich der Schweizer scheinbar bei der Treibstoffmenge verschätzt. Bis zu vier Gasflaschen mit jeweils 35 Kilogramm finden im Korb Platz. In der letzten Aufgabe des Abends sicherte sich Bareford die maximale Punktzahl, dicht gefolgt von Sven Goehler. Letzterer setzte sich nach dem inoffiziellen Zwischenstand mit 6200 Punkten an die Spitze. Hauchdünn dahinter Zeberli (6118), gefolgt vom Briten Bareford (5918).

Drei weitere Tasks warteten am Abend auf die Teilnehmer, die auf dem Flugplatz in Poltringen starteten. Zur Aufgabe standen dabei eine doppelte „Fuchsjagd“ sowie ein „Fly On“. Hierbei fungiert ein Ballon symbolisch als Fuchs, welcher vorausfährt und zwei Zielkreuze auslegt. Diese müssen die Teilnehmenden anpeilen. Beim „Fly On“ deklarieren die Piloten selbst ein imaginäres Ziel in der Höhe, welches in einer bestimmten Entfernung und anderen Höhe als der Deklarationspunkt liegen muss.

Eine Fuchsjagd

Bei der Fuchsjagd fuhr Kenneth Karlstrom (GB) das beste Ergebnis ein, Bareford sammelte mit zwei guten Platzierungen Punkte, während Zeberli im Mittelfeld landete. Am folgenden Wettbewerbstag erwischte er den besten Start am Morgen in Rexingen, von wo aus die Ballone zwei Ziele am Boden anfuhren. Des Weiteren galt es, Ziele in der Höhe zu lösen, welche teilweise mit stärkeren Höhenänderungen verbunden waren.