Über das vergangene Wochenende war in der Region wieder einiges geboten. Eine Auswahl.

In der Region war am Wochenende wieder einiges los. Die zahlreichen geschmückten Weihnachtsmärkte verzauberten viele Besucher mit ihrer festlichen Atmosphäre.

Was sonst noch geboten war? Wir haben einige Veranstaltungen zusammengetragen.

Der Akkordeonverein Brigachtal hatte am Samstagabend zu einem musikalischen Abend unter dem Motto „Dezemberträume“ in die Froschberghalle eingeladen, wo die zahlreichen geschmückten Tannenbäume die festliche Stimmung unterstrichen.

Der TalheimerAdventsmarkt hat mehrere hundert Besucher auf den Schulhof gelockt.

Mit seinem Jubiläumskonzert in der Pfarrkirche St. Nikolaus setzte der Musikverein Schönenbach noch einmal einen gelungenen Schlusspunkt unter sein Jubiläumsjahr „100 Jahre Musikverein Schönenbach“.

Den Adventsbasar der Landfrauen Neudingen nutzen viele Gäste zum Christbaumkauf und einem geselligen Austausch in vorweihnachtlicher Atmosphäre.

Beim 13. Eichberg-Cup für U15-Juniorenmannschaften in Blumberg setzt sich Titelverteidiger VfB Stuttgart im Endspiel gegen den Karlsruher SC als hochverdienter Turniersieger durch.

350 ehrenamtlich engagierte Personen aus Villingen-Schwenningen nahmen gut gelaunt am Tag des Ehrenamts teil, den die Stadt als Dank im Gymnasium am Deutenberg ausrichtete.

Am ersten Freitag im Dezember steht im Saal des Alten Rathauses in Villingen alljährlich das traditionelle Käsvesper der Historischen Bürgerwehr mit ihren Abteilungen, zu denen die Kavallerie, die Miliz, die Stadt- und Bürgerwehrmusik und Trachtengruppe gehören, an.

Großer Andrang herrscht auf dem Blumberger Weihnachtsmarkt. Das bunte Angebot kommt bei den Kunden gut an – und selbst das nasskalte Wetter tut der Stimmung am Wochenende keinen Abbruch.

Von schlechtem Wetter geplagt war der Weihnachtsmarkt in St. Georgen. Die meisten Händler hielten aber durch und im Tagesverlauf nahm die Besucherzahl stetig zu. Den kleinen und großen Besuchern wurde viel geboten, vor allem in Form kulinarischer Köstlichkeiten.

Besonders eindrucksvoll ist das Ambiente, wenn sich ein Adventsmarkt in einer historischen oder malerischen Kulisse befindet. In Donaueschingen hat er dafür allerbeste Voraussetzungen. Hier breitet er sich im Residenzviertel rund um die Stadtkirche aus. In diesem Jahr fand er zum dritten Mal statt.

Die Stadtkapelle Bräunlingen kann auch ein Kirchenkonzert auf hohem musikalischem Niveau hervorragend spielen und dabei viel Begeisterung in der fast vollbesetzten Stadtkirche entfachen. Das bewiesen die Akteure beim Abschluss des Jubiläumsjahres „200 Jahre Stadtkapelle“.

Im Kreuzgang und im Foyer des Franziskaner Kulturzentrums in Villingen zeigten 30 Kunsthandwerker aus der Region eine Vielfalt von handgefertigten Kunstwerken.

Kreis Rottweil

Ein Stück heile Adventswelt vermittelten die Stände und Buden und das weihnachtlich beleuchtete Fachwerk-Ensemble des Marktplatzes und der Schenkenzeller Straße am „Schiltacher Advent“ am Freitag.

Grau und regnerisch präsentierte sich die Oberndorfer Oberstadt zu Beginn des traditionellen Weihnachtsmarktes am Samstagnachmittag.

Niemand aus dem Publikum wurde aus der Szene 64 wegen Humorlosigkeit ins Badische verbannt, wie zu Beginn des Auftritts der „Schwoba Komede“ in Schramberg angedroht wurde.

Für ein Feuerwerk der Blasmusik und ein beeindruckendes Konzert sorgten die vier Musikkapellen – die Jugendkapelle, die Fischinger Philharmoniker, die Schweizer Freunde der Spielgemeinschaft Fischingen/Münchwilen und das Geburtstagskind „Gutklang Fischingen“ – am Samstagabend in der Wehrstein-Halle in Fischingen.

Der Weihnachtsmarkt am Wochenende rings ums Schramberger Rathaus hatte kulinarisch einiges zu bieten, so dass jeder Besucher auf seine Kosten kommen konnte.

Althengstett lud zum Weihnachtsmarkt. Viele Menschen folgten und ließen sich verzaubern – ganz getreu des Mottos der Veranstaltung.

Zum 12. Mal ließen sich zahlreiche Besucher vom vorweihnachtlichen Flair bei der Burgweihnacht in Zavelstein verzaubern.

Ihr Versprechen, mit „Musik den Schlüssel zum Herzen“ einzusetzen, hielten die rund 75 Vollmaringer Musiker am Samstag beim Weihnachtskonzert. In der Halle zeigten die Sechs- bis 73-Jährigen mit einem rund vierstündigen Programm ihre Liebe zur Musik.

Der Weihnachtsmarkt im Altensteiger Stadtteil Wart stand wettermäßig unter keinem guten Stern. Trotzdem herrschte auf dem Schulhof – der Dorfplatz war wegen Bauarbeiten nicht zugänglich – reges Treiben.

Am ersten Adventssamstag erlebten die Besucher der Remigiuskirche in Altensteigdorf „Die schwäbische Weihnacht“.

Bei einem Weihnachtskonzert in der Sankt Bonifatiuskirche in Bad Wildbad zeigt sich der Tenor Jay Alexander beeindruckend wandelbar und stets sensibel für sein Publikum.

Grau, nass und ungemütlich war’s am Samstag in Schömberg, was aber viele nicht davon abhielt, durchs kleine, aber feine Weihnachtsdorf zu bummeln. Heißes gab es genügend, Geschenke für den Gabentisch ebenso.

Die Erlaheimer haben am Samstagabend ihr zehntes Lucia-Lichterfest rund um die Kulturscheune gefeiert.

Mit dem Projekt „Advent-Event“ traf der Chor „Vocalis pur“ beim Publikum im Gruoler Saalbau ins Schwarze. Auch nach der Zugabe wollte der Applaus nicht enden. Neben weihnachtlichen Liedern gab es auch eine Weihnachtsgeschichte zu hören.

Das 75-jährige Bestehen des katholischen Kindergartens Sankt Barbara in Ringingen haben die Kinder gemeinsam mit ihren Eltern, Großeltern und Erzieherinnen in der Festhalle gefeiert.

Der Regen hemmte zwar den Besucherstrom zum Nikolausmarkt in Heselwangen, jedoch nicht die Stimmung. Der kleine aber feine Markt ist besonders wegen seiner heimeligen Atmosphäre beliebt.

Ein großer Andrang herrschte zur Vernissage der Artothek des Landkreises in der Hechinger Villa Eugenia.

Es waren Tausende Besucher die sich den Bisinger Weihnachtsmarkt nicht entgehen lassen wollten. Sie flanierten zwischen Ständen, die mit ihren handgemachten Werken aufwarteten.

Auch in diesem Jahr war das Schömberger Weihnachtsdörfle ein besonderer Treffpunkt für die ganze Familie. Man trifft sich traditionell einmal im Jahr zu diesem Ereignis, nimmt die vorweihnachtliche Stimmung auf und tauscht sich gerne dabei aus.

Trotz nieselig-kaltem Wetter zum Auftakt war die Stettener Klosterweihnacht von Anfang an eine stimmige Veranstaltung. Im Klosterkeller und dem Johannessaal war man geschützt, und auch im Freien herrschte bald Andrang.

Bereits zum achten Mal verzaubern Marc und Alex bei ihrer Varieté-Show das Publikum in der Balinger Stadthalle. Internationale Artisten, komödiantische Sketches und akrobatische Stunts sorgten für Nervenkitzel und Unterhaltung.

Seit vielen Jahren hat der Winterlinger Weihnachtsmarkt seinen festen Platz im vorweihnachtlichen Terminkalender: Immer am zweiten Advent geht er über die Bühne – an diesem Wochenende bereits zum 35. Mal.

Schulen, Kindergärten, Vereine und weitere Einrichtungen waren wieder mit dabei und bereicherten den Nikolausmarkt in Dornstetten auf dem historischen Marktplatz mit ihren Angeboten. Ob Leckeres aus Küche und Keller oder Basteleien passend zur Weihnachtszeit – für die Besucher war die Auswahl groß.

Es war wieder ein konzertanter Hochgenuss, den die vielen Konzertbesucher erleben durften. Der Musikverein Empfingen unter Leitung von Carl-Michael Birk hatte zu seinem traditionellen Jahreskonzert eingeladen.

Als Höhepunkt und gleichzeitigen Abschluss ihres Jubiläumsjahres lud der Musikverein „Harmonie“ Grünmettstetten alle Freunde konzertanter Blasmusik am Samstagabend in die Kirche des Ortes ein.

Mit dem Nikolaus trotzten auch die Linedancer und die vielen Besucher beim Schopflocher Nikolausmarkt in Unteriflingen dem Wetter.

Auch wenn es das Wetter, das jede Menge Regen brachte, nicht gerade gut meinte mit dem 24. Seewälder Weihnachtsmarkt, so war der Markt dennoch einmal mehr ein Treffpunkt für Jung und Alt – sowohl aus der Gemeinde als auch aus der Umgebung.

Klangvolle Sportmomente erlebten rund 400 Besucher beim Jahreskonzert des Musikvereins Betzweiler in der ausverkauften Heimbachhalle, die an diesem Abend zur Heimbacharena wurde – „Sportstudio“ inklusive.

Eine weihnachtliche und festliche Stimmung bot der Weihnachtsmarkt in Münchweier am Kirchberg mit schönen Ständen, musikalischer Umrahmung und adventlicher Atmosphäre.

Der Wahl-Hamburger Alfons hat am Samstagabend im ausverkauften Lahrer Parktheater ein flammendes Plädoyer für Europa gehalten. Die Mischung aus Humor und ernsten Worten kam beim Publikum sehr gut an.

Um den zweiten Advent war am Wochenende in der Stadt einiges los. In der Innenstadt suchten Kinder nach Stiefeln, beim Winterzauber im Bürgerpark stimmten sich die Lahrer auf Weihnachten ein.

Mit gefühlvoller Musik und charmanten Zwischentönen hat Roger Tristao Adao am Samstagabend ein außergewöhnliches Konzert gegeben. Die festlich geschmückte Alte Mühle in Steinach bot dafür die perfekte Kulisse.