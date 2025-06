In der Region ist am langen Pfingstwochenende wieder einiges geboten. Unsere Redaktion hat eine Auswahl an Veranstaltungen zusammengetragen.

Am langen Pfingstwochenende gibt es wieder viel Spannendes in der Region: Vom Weinfest über Gottesdienste bis hin zu Ausstellungen und Pfingstmärkten ist für jeden etwas dabei.

Nachfolgend eine Auswahl der Veranstaltungen.

Mit dem neuen Cube Store in Villingen-Schwenningen wurde ein Gebäude wieder gefüllt. Pünktlich zum Start der Fahrradsaison nimmt der Standort nun richtig Fahrt auf. Passend dazu findet am 6. und 7. Juni das große E-Bike Testival statt. Hier können Interessierte verschiedenste Modelle probeweise auf Herz und Nieren testen und sich mit Experten austauschen.

Am Samstag, 7. Juni, findet das nächste Pop-up-Café auf dem Marktplatz in Furtwangen statt. Bei Kaffee, Kuchen und Brezeln tauschten sich Jung und Alt über Dies und Das, aber auch über energetische Themen aus.

Der Klosterweiher in St. Georgen wird aus dem Winterschlaf geholt und fit für den Sommer gemacht. Die ersten Badegäste empfängt der See am Samstag, 7. Juni, zum Anbaden. An diesem Tag wagen sich die ersten Schwimmer in die meist noch recht kalten Fluten des Klosterweihers – und das bei freiem Eintritt.

Zum 50-jährigen Bestehen gibt es beim Ford-Autohaus Albert in Hüfingen am Samstag, 7. Juni, Grund zum Feiern. Der Familienbetrieb in zweiter Generation lädt zum Tag der offenen Tür ein.

Am 7. Juni ab 17 Uhr findet in Weigheim ein Weinfest statt. Dort trifft die Historie auf eine lockere Weinseligkeit, das Ambiente der zahlreichen Weinfeste der Rheinebene auf die Ausstrahlung der rauen Baar.

Am Pfingstmontag, 9. Juni, dem bundesweiten Deutschen Mühlentag, lädt der Kurort Königsfeld zum traditionellen Wandertag auf den romantischen Höfe- und Mühlenwanderwegen ein.

Die Gruppe Kunst und Kultur in Lauffen präsentiert am Freitag, 6. Juni, einen besinnlichen Gedichte-Abend. Besucher werden zum Innehalten und Genießen lyrischer Werke einladen.

Am Freitag, 6. Juni, um 20 Uhr gibt es einen traditionellen Gedichte-Abend in der Zehntscheuer in Lauffen. Dieser beliebte Abend bietet eine bunte Mischung aus Lyrik, Poesie und Poetry Slam, präsentiert von Künstlern aus der Gemeinde und der ganzen Welt.

Kognitionstrainer Matthias Nowak spricht am Freitag, 6. Juni, zum Thema „Beweg dein Hirn“ in der Arthur-Bantle-Halle in Hardt. Seine Referenz: Er war acht Jahre Visualtrainer beim FC Bayern München. Los geht es um 19.30 Uhr.

Die Hospizgruppe Oberndorf feiert 25 Jahre mit einer besonderen Kunstausstellung. „Diesseits Jenseits“ bringt Leben, Tod und Trauer in die Schaufenster der Stadt. Noch bis zum Pfingstmontag, 9. Juni, bleibt die Ausstellung bestehen.

Die Winterlingen Winners gehen in eine neue Auflage. Noch bis Pfingstmontag gibt es auf der Reitanlage von Andy Witzemann wieder tollen Pferdesport zu sehen. Der Eintritt zum Springreit-Event ist frei.

Der Abendmarkt „Tischlein deck Dich“ findet am 6. Juni in Hechingen statt. Die Marktstände versprechen eine große Auswahl. So dürfen die Besucher Holzofenspezialitäten wie Dinnete, Pizza und Stockbrot genießen, erlesene Weine und feinste Brände. Angeboten werden dazuhin Delikatessen aus Südtirol, aromatischer Kaffee und Eis von der Eisdiele Coi am Obertorplatz.

Den ersten Auftritt hat der neue Kinderchor aus Balingen am Freitag, 6. Juni. Dann findet ein Freiluft-Gottesdienst auf dem Gartenschaugelände beim Jugendhaus statt.

„Werte in Krisenzeiten – warum prominente Vorbilder im Ehrenamt so wichtig sind“: So lautet das Thema der Podiumsdiskussion beim siebten Bürgerempfang der Stadt Meßstetten, der am 6. Juni ab 19 Uhr in der Heuberghalle stattfindet.

534 Journalisten sitzen weltweit in Haft, 15 wurden getötet. Die weltbesten Pressefotos sind im ab Freitag, 6. Juni, in der Stadthalle Balingen zu sehen. Die Schau ist ein Appell für freien Journalismus.

Historische Dorfführungen finden samstags ab 17 Uhr und sonntags ab 10.30 Uhr am 7. und 8. Juni in Margrethausen statt. Im Stüble der Runkelriabaweible bewirtet am 7. Juni ab 17 Uhr die TSG Margrethausen am Klosterparkplatz.

Bei der Ebinger Marktmusik in Albstadt tritt am Samstag, 7. Juni, das Gesangsensemble „Loretta“ aus Tübingen mit „Lieder von überall her: Medidativ, überraschend, schön“ auf.

Am 7. Juni ab 17 Uhr findet das Kreisverbands-Musik-Elfmeterturnier auf dem Sportplatz in Binsdorf statt. Mit fünf Schützen treten die Musikvereine gegeneinander an.

Am Pfingstsonntag, 8. Juni, findet in Tieringen rund um die Kirche „Unserer lieben Frau“ und das Gemeindehaus wieder ein Familiengottesdienst nach dem Konzept „Kirche Kunterbunt“ statt.

MoMa in New York, Staatsgalerie in Stuttgart, Museen in London und auf der ganzen Welt: Bedeutende Werke der wohl berühmtesten Popart-Künstler Andy Warhol und James Francis Gill sind nicht nur dort mit der üblichen Verblüffung zu betrachten, sondern bis zum Sonntag, 8. Juni, auch in der Galerie Meinlschmidt in Balingen.

Am Pfingstsonntag, 8. Juni, findet in Haigerloch das Konzert in der Schlosskirche mit dem „Vox Humana“ und dem Instrumentalensemble „ars T wind“ an. Es ist der fünfte Auftritt in der diesjährigen Reihe der Schlosskonzerte.

„Nachmittags im Museum“ lautet der Titel einer neuen Mitmach-Veranstaltungsreihe im Märchenmuseum in Baiersbronn. Die nächsten Veranstaltungen sind am Freitag, 6. Juni, zum Thema „Märchen hören“, am Dienstag, 10. Juni, unter der Überschrift „Märchen sehen“.

Eine Wanderung durch das Gartenschaugelände in Freudenstadt und Baiersbronn mit der „Kirche im Nationalpark“ und einer Erklärung des kirchlichen Hoffnungswegs erwartet Besucher am Samstag, 7. Juni. Los geht es um 10 Uhr.

Noch bis zum Pfingsmontag, 9. Mai, ist eine Bilderausstellung von Karin Bandomer zugunsten der Kirchensanierung in der Remigiuskirche Mühlen zu sehen. Die Malerin lebt in der Nachbarschaft der Kirche und hat eine Auswahl ihrer Bilder zum Thema „Wasser“ zusammengestellt.

Der 32. Deutsche Mühlentag wird traditionell auch in Cresbach-Vesperweiler in der Mönchhofsägemühle gefeiert. Am Pfingstmontag, 9. Juni, gibt es ab 10 Uhr Einblicke in die historische Mühle und ein Programm für Groß und Klein. Für die Mönchhofsägemühle ist es ein besonderes Fest, denn auf das Datum fallen Jahrestage: Im Jahr 1435, also vor 590 Jahren, wurde die Mönchhofsägemühle erstmals erwähnt. Und das jetzige Wasserrad ist 20 Jahre alt.

Am Samstag, 7. Juni, startet der dritte Rundgang am Rapp-Platz in Unterschwandorf. Gemeinsam mit Ortsvorsteher Roland Hölzle führt die Rathauschefin durch den Ort, informierte über städtische Projekte und tauschte sich mit der interessierten Bürgerschaft aus.

Wie schon im vergangenen Jahr gibt es auch 2025 am Pfingstsonntag, 8. Juni, ein großes Lichterfest im Kurpark von Bad Liebenzell. Auf die Besucher wartet ein buntes Programm. Die Gäste dürfen sich auf ein Musikfeuerwerk mit Lasershow freuen. Bereits am Pfingstsamstag, 7. Juni, öffnen die Standbetreiber des Lichterfests um 18 Uhr ihre Fenster und laden die Besucher zu einem gemütlichen Abend mit Essen und Trinken ein.

Am Sonntag, 8. Juni, ist der Schwarzwaldmaler Wolfram Paul zwischen 11 und 17 Uhr im Freilichtmuseum Vogtsbauernhof in Altensteig und lässt sich bei seiner Arbeit über die Schulter gucken.

In Bad Wildbad gibt Justus Konstantin Frantz am Sonntag, 8. Juni, ein Klavierkonzert im Kurtheater.

Besucher erwartet an Pfingsten in Neubulach ein sportliches Spektakel: Das Marktplatzspringen fängt am Sonntag, 8. Juni, um 11 Uhr und am Montag, 9. Juni, um 12 Uhr an. Die Veranstaltung findet vor der Bergvogtei statt. Der Eintritt ist frei. Für Zuschauer gibt es 1000 Plätze.

Das Pfingstbutz-Geschehen in Nagold wird am Pfingstmontag, 9. Juni, in den beiden Nagolder Stadtteilen wieder lebendig. Um 9 Uhr zieht der Pfingstbutz mit seinem Gefolge durch die Straßen und Gassen.

Zum Kunsthandwerkermarkt wird vom 7. bis 9. Juni in Bad Herrenalb eingeladen. Es gibt wieder ein musikalisches Begleitprogramm. Erweitert wurde in diesem Jahr das kulinarische Angebot.

Kreis Tuttlingen

Am gesamten Wochenende findet auf dem Rudolph-Maschke-Platz in Trossingen wieder der Pfingstmarkt statt. Am Freitagnachmittag um 15 Uhr wird der Rummel durch Bürgermeisterin Susanne Irion eröffnet. Das Event bietet bis Dienstag, 10. Juni Fahrgeschäfte, Spielbuden und Imbissangebote.

Der Schwarzwaldverein lädt am Samstag, 7. Juni, zu einer besonderen Themenwanderungen in Oberwolfach ein: eine Exkursion zu Erinnerungsorten im Dorfmittelpunkt und entlang des Heimatwegles Kirche. Die Wanderung ist eine von mehreren Veranstaltungen anlässlich von 750 Jahren Oberwolfach.

Musik, Bewirtung, ein Flohmarkt und mehr: Der Fohrenbühler Schellenmarkt am Pfingstwochenende gehört zu den Höhepunkten im Kinzigtal. Den Anfang der Gaudi macht die Schellenmarkt-Party am Samstag, 7. Juni, ab 20 Uhr im Festzelt. Für Stimmung sorgt DJ Jerzy.