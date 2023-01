Das war am ersten Fasnets-Wochenende in der Region los

20 Tanz rund um das Feuer: Die Wälderhexen sorgen für schaurig schöne Momente vor der Uhrmacher-Ketterer-Halle. Foto: Richard Schuster

Der Dreikönigstag am Beginn des langen Wochenendes läutet traditionell die fünfte Jahreszeit ein. Eine Auswahl der Veranstaltungen am Wochenende in der Region.















Link kopiert

Vielerorts ist am Wochenende nach zweijähriger Corona-Pause die Fasnet eröffnet worden, aber auch sonst war viel geboten. Wir haben die Veranstaltungs-Highlights zusammengetragen.

Ein hell aufloderndes, rauchendes Hexenfeuer, viele maskierte Hästräger, ohrenbetäubende Musik und viele närrische Zuschauer gab es am Abend vor Dreikönig in Schönwald.

Die Fasnet ist los und mit ihr auch wieder die Bad Dürrheimer Urviecher. Sie trafen sich zum Abstauben im Weinbrennersaal.

Am Dreikönigstag begeisterte die Narrenzunft Schwenningen in der Neckarhalle hunderte Freunde und Fans. Im Terminkalender stand das Abstauben, das zugleich Türöffner für die fünfte Jahreszeit war.

Die Halden-Zunft Mühlhausen zog mit drei lautstarken Halden-Hui in das Göpelhaus ein und eröffnete ihre Hexen- und Geistertaufe.

Mit grünem Zaubersaft und dem Staubwedel wurde der Tuninger Tännlegeist nach langer Fastnachtsabstinenz von Zunftmeister Thomas Hütter aufgeweckt.

Nachdem die Hexen in Villingen den Parcours über Balken und Karren überstanden hatten, stand OB Jürgen Roth im Fokus des Hexenmeisters.

Mit Musik, Narri – Narro, Geklepfe und Feuerwerk wurde am Dreikönigstag in Furtwangen in die fünfte Jahreszeit eingestiegen.

Weitere Berichte zur Fasnet im Schwarzwald-Baar-Kreis finden Sie auf unserer Themenseite.

Mit dem Häsabstauben und der Narrentaufe ist der Burgnarrenverein Straßberg in die neue Fasnetsaison gestartet.

"Wir Narren freuen uns alle unbändig – endlich wieder Fasnet", sagt Melanie Lenhart in der Hechinger Narrhalla-Zunftstube am Freitagvormittag.

Es darf wieder gejuckt werden. Groß war deshalb die Freude in der Fasnetshochburg Schömberg, als die Narrenzunft mit ihrer Generalversammlung am Abend vor Dreikönig den Startschuss gab.

Am Dreikönigstag fand in der Frommerner Jahnstraße pünktlich zum Beginn der schwäbisch-alemannischen Fasnet das Häsabstauben statt.

Der Landesgospelchor Gospelicious hat bei seinem Konzert in der Balinger Stadtkirche die zahlreichen Besucher begeistert.

Eine erfolgreiche Premiere haben die Bitzer "Fels Deifl" mit ihrem ersten Nachtumzug gefeiert.

Weitere Berichte zur Fasnet im Zollernalbkreis finden Sie auf unserer Themenseite.

Für das musikalische Programm beim Dreikönigs-Konzert hatte der Leiter des Harmonika-Clubs Jettingen, Igor Omelchuk, eine abwechslungsreiche Stückauswahl getroffen.

Brechend voll war die Rohrdorfer Festhalle bei der Jahresfeier des TSV. Das Stück "Der Urlaubsmuffel" des Hosenbändel-Theaters begeisterte die Zuschauer.

415 Zuschauer amüsierten sich in der Albblickhalle über die Aufführung des schwäbischen Dreiakters "Kreuzfahrt im Schweinestall" bei der Jahresfeier des TSV Simmersfeld.

Erstmals konnte Zunftmeister Tobias Dold "eine vollständige Fasnet" mit dem Abstauben in seinem Haus im Schramberger Kohlewegle eröffnen.

"Aistaig was koschd die Welt" ertönte es am Dreikönigsmorgen als Schantlekapelle, Elferrat, Hansel, Kropfer und Narro klatschend im Vereinsheim empfangen wurden.

Mit dem traditionellen Abstauben und den Mitgliedertaufen eröffnete die Narrenzunft Dornhan die diesjährige Fasnetsaison.

Einfach die Narrenzunft ’ranlassen. Dann brummt der Laden. Und Rottweils Narrenmeister Christoph Bechtold lässt am Dreikönigstag keinen Zweifel daran, dass er eine Hochleistungstruppe hat.

Es war ein langer Dreikönigstag für die Waldmössinger Narren, nachdem sie praktisch den ganzen Tag unterwegs waren, um in den Häusern Häs und Larven abzustauben.

Gemäß dem Glatter Motto "Kirch aus Narren raus" ist die Narrengilde Glatt in das Fasnetsjahr 2023 gestartet.

Mit dem alten Brauch des Abstaubens hat die Altstädter Kabiszunft in Rottweil die närrische Saison eröffnet.

Auf einer Welle bester Stimmung ist die Sulzer Narrenzunft am Dreikönigsabend in der Zunftstube mit dem Promi-Raten in die erste normale Fasnet nach zwei Corona-Jahren gesurft.

Weitere Berichte zur Fasnet im Kreis Rottweil finden Sie auf unserer Themenseite.

Mit lauten Narren-Rufen, Tänzen und Taufen läutete die Narrenzunft Rohrdorf die Fasnet ein. Das "Mitteilungsblatt" Marina Weiß erzählte allerlei Kurioses aus dem Ort.

Mit frechen Worten begrüßt die Narrengilde Göttelfingen (NGG) die fünfte Jahreszeit. Sowohl die große Garde als auch die kleinen Flohhopser beeindrucken mit ihrem Auftritt.

Die Salzstetter Narren um Zunftmeister Markus Fischer haben am Dreikönigstag ihre Fasnet eröffnet. Traditionsgemäß wurde diese wieder am Dorfbrunnen in der Hauptstraße ins Leben gerufen.

Das schaurig-schöne Ritual des Maskenabstaubens in Horb war dieses Jahr besonders fröhlich.

Ortenaukreis

Am Samstagabend hat das "Janoska Ensemble" mit viel Schwung und Temperament das kulturelle Jahr in Lahr eingeläutet.

Das Haslacher Winterfest mit verkaufsoffenem Sonntag hat etwas unter dem regnerischen Wetter gelitten. Als sich nachmittags das Wetter stabilisierte, wurde es aber auch zusehends voller im Städtle.

Der Amtsantritt liegt bereits einige Tage zurück. Am Dreikönigstag ist Wolfachs Bürgermeister Thomas Geppert auch offiziell für seine zweite Amtsperiode vereidigt worden.

Nach zweijähriger Pause konnte die Theatergruppe des Schuttertäler Männergesangvereins wieder an die Tradition des Theaterspiels über Dreikönig anknüpfen.