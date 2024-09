In der Region war am Wochenende wieder einiges geboten. Wir haben eine Auswahl der Veranstaltungen zusammengetragen.

Ob Stadtfest, Tag des offenen Denkmals oder Open-Air: Am Wochenende war in der Region viel los.

Nachfolgend blicken wir auf einige Veranstaltungen zurück - und verlinken auf die jeweiligen Artikel.

Sommerliche Temperaturen und spanisches Flair: Die dritte „Noche Latina“ in Oberndorf war ein echter Genuss für alle Sinne.

Rund 8500 Besucher zog das diesjährige „Rock am Burghaldenwald“ nach Vöhringen. Der Musikverein eröffnete das Open-Air, die Flammen vor der Bühne tanzten und die Band „Freiwild“ verkündete, dass es ihr vorerst letzter Open-Air Auftritt war.

In Horb wurde am Samstag das große Stadtfest eröffnet. Polizeichef Enzo Cicero zeigt, was er beim Fassanstich drauf hat. Er scherzte: "Zur Not hätte ich ein Loch ins Fass geschossen".

400 Gäste zeigten durch ihre Anwesenheit, dass kleine Jubiläumsfeier anlässlich des zehnjährigen Bestehens des Seniorenbeirats Empfingen gerechtfertigt ist. Bürgermeister Ferdinand Truffner zeigte sich für Wein zuständig.

Der Abschluss des Ferienspaßes im Oberen Gäu wurde am Freitagnachmittag auf dem Gelände der Grundschule in gefeiert. Dorthin hatte der gastgebende Ergenzinger Ortschaftsrat Eltern und Kinder eingeladen. Das Spielmobil „Mocca“ war vor Ort und dessen Besatzung nebst Helfern bot den Kindern viel Bewegung, Spiele und Spaß.

Beim Rasentraktorrennen in Büchenberg wurde den Maschinen und den Fahrern einiges abverlangt. Viele Teams kämpften mit technischen Problemen. Von den 19 Rasenmähern, die an den Start gegangen waren, erreichten nur neun das Ziel.

Mittlerweile zum siebten Mal hieß es am Freitagabend es beim Villinger Jazzclub im Kleinen Saal des Theaters am Ring „Jazzin’ The Black Forest“, und auch in diesem Jahr haben die Veranstalter ein spannendes Programm auf die Beine gestellt.

Ein Feuer in der Triberger Grundschule und 13 Schüler, die aus dem brennenden Gebäude gerettet werden müssen - diesen Ernstfall probte die Feuerwehr am Samstag. Zahlreiche Zuschauer beobachteten, wie die Einsatzkräfte das Szenario meisterten.

Junge Biathleten aus ganz Baden-Württemberg maßen sich am Wochenende im Rothaus-Loipenzentrum in Schönwald. Im Teilnehmerfeld mit knapp 120 Startern waren auch einige junge Sportler des heimischen Ski-Clubs. 125 gemeldete Teilnehmer, lediglich sechs mussten kurzfristig absagen ? da war schon ganz schön was los.

Einen Einblick in Holzproduktion und -verwertung bot der Waldtag am Röthenloch. Eingeladen hatten das Forstamt Villingen-Schwenningen und Familie Richter vom Röthenlochhof in Unterkirnach.

Tolle Stimmung und zufriedene Teilnehmer kennzeichneten die Spendenfahrt zugunsten der Rehaklinik Katharinenhöhe in Furtwangen, wie Initiatorin Anja Siedle zum Schluss feststellte. Besonders gut gefallen haben ihr die gute Teambildung und die große Resonanz.

Ein Riesenerfolg war am Wochenende das zwölfte Fischbacher Langstrecken-Mofarennen. Die „17 ¾-Stunden von Fischbach“ lockten wieder tausende Besucher auf das zur kleinen Zeltstadt mutierte Rennsportgelände im sonst idyllischen „Mörzenbrunnen“.

Tolle Stimmung herrschte drei Tage lang in Bad Dürrheim, wo wieder einmal zahlreiche Räder rollten. Grund war diesmal der Riderman, eines der ältesten Jedermannrennen in Deutschland. Mit der 24. Auflage wurde ein Teilnehmerrekord aufgestellt, nahezu 2000 Frauen und Männer traten kräftig in die Pedale.

Groß war das Interesse am Tag des offenen Denkmals in Schwenningen. Bei Isgus und der Archäologie an der Neckarquelle konnten die zahlreichen Besucher die Zeitzeugen der Geschichte vor Ort in Augenschein nehmen und erfuhren dabei viel Interessantes über diese „Wahr-Zeichen“.

Der Hüfinger Töpfermarkt lockt in diesem Jahr etwas weniger Besucher an. Händler und Besucher sind trotzdem zufrieden. Künstler aus Deutschland, Frankreich, Holland und Belgien stellen ihre Werke aus.

Gute Laune herrschte beim Festival "Umsonst & Draußen" in Thanheim. Tausende Besucher feierten gemeinsam, genossen Cocktails und die jüngeren Besucher das Kinderprogramm.

Ein Zeichen für mehr Toleranz und Vielfalt haben die Teilnehmer und Redner auf der Christopher-Street-Day-Demo auf dem Ebinger Bürgerturmplatz gesetzt. Der Platz war restlos mit Menschen gefüllt.

Der Zollernalbkreis ist zwar kein Weinanbaugebiet, dennoch kommt der Rebensaft bestens an, wie das vom Hechinger Stadtmarketingverein organisierte "Hechinger Weinfest" bei der Johannesbrücke am Wochenende eindrucksvoll zeigte.

An Stadt-, und Bergläufen sowie anderen Sportveranstaltungen ist der Zollernalbkreis reich gesegnet. Gerade deshalb kommt es nicht von ungefähr, dass sich auch die neunte Auflage des Isinger Crosslaufs "Lauf mit" mit Start und Ziel bei der Isinger Eschwaldhalle am Samstag wieder einmal großen Zulauf hatte.

Zahlreich strömten die Besucher am Samstag in den „Inklusionspark An der Schlichem“ in Hausen am Tann zum ersten Tag der Begegnung.

Insgesamt 26 kunstvoll gefertigte Figuren gibt es im Strohpark Schwenningen zu sehen, der am Wochenende feierlich eröffnet wurde. Politiker aus den Nachbargemeinden bewerteten die Figuren – ihre Ergebnisse werden am 4. Oktober präsentiert.

Herrliches Spätsommerwetter und über 1200 Besucher am Samstagnachmittag sorgten für das passende Ambiente zu den 3. Traufgames-Wettbewerbs in Pfeffingen. Zehn Teams maßen sich im Schottenrock in insgesamt sieben Disziplinen.

In 30 Metern Höhe eröffnete Oberbürgermeister Florian Kling aus einem Ballonkorb heraus am Kran aufgehängt das bunte zweitägige Ballonfest in Calw.

Ein sensationelles Konzert von Seltenheitswert erlebten die Zuhörer in der Nagolder Stadtkirche, wo der World Youth Choir unter seinem Dirigenten Jörn Andresen gastierte. Mit grenzenloser Begeisterung empfing das Publikum die 88 Sängerinnen und Sänger aus 43 Ländern und bedachten ihrer Gesangskunst mit stürmischen Ovationen.

Viele Besucher, gute Umsätze, ein kleines, aber feines Unterhaltungsprogramm und herrliches Spätsommer-Wetter: Der einmal im Jahr am ersten Samstag im September stattfindende Krämermarkt in Berneck erfüllte auch diesmal alle Erwartungen.

Beim 70. Kippenheimer Weinfest ging die Krone der Weinkönigin unter viel Applaus von Stefanie Dorner auf ihre 21-jährige Nachfolgerin über. Die neue Hoheit stammt aus einer regelrechten Dynastie – schon ihre Mutter, eine Schwester und zwei Tanten hatten das Amt inne.

Rund 50 Darsteller rockten bei der Premiere des „Zauberers von Oz“ im Seelbacher Klostergarten die Freilichtbühne. Die Idee, den Klassiker als modernes Märchen zu inszenieren, kam beim Publikum sehr gut an. Vor ausverkauften Rängen sorgten die Schauspieler für viele rührende und urkomische Momente.

Ein besonderes Jubiläum hat die Firma Fischerkleidung am Wochenende gefeiert. Seit 125 Jahren steht das Unternehmen für hochwertige Bekleidung. Das Schweighausener Unternehmen hatte aus diesem Anlass auf den Geisberg eingeladen.

Das Ichenheimer Straßenfest hat sich erneut als Publikumsmagnet erwiesen. Auch 46 Jahre nach seiner Premiere hat das Fest vieler Vereine seine Attraktivität nicht eingebüßt. Pfarrerin Anna Manon Schimmel hatte sich etwas Besonderes einfallen lassen.