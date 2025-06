Am langen Pfingstwochenende war einiges los in der Region - und am Montag zeigte sich sogar die Sonne.

Märkte, Feste und Jubiläen: Über das lange Wochenende war für Groß und Klein viel geboten. Eine Auswahl der Veranstaltungen in der Region.

Beste Feststimmung erfüllte am Wochenende die Schonacher Kuttlematte. Zum zweiten Mal lud der Stammtisch Bergfest zum „Kuttlematte Feschd Revival“ – mit großem Erfolg.

Unerschrocken waren gut 100 Besucher des Anbadens am St. Georgener Klosterweiher. Manch einer hatte ob Regen und bewölktem Himmel Bademantel und Regenschirm dabei.

Das erste Weinfest in Weigheim fand großen Anklang. Der Erlös dient dem Kauf eines weiteren lebensrettenden Defibrillators.

Bei schönem Frühlingswetter konnte die Feuerwehr Schiltach ihr traditionelles Fest in der Hauptstraße feiern.

Ein Abend voller Musik, Emotionen und Wetterkapriolen: Warum das Serenadenkonzert in Oberndorf trotz Regen lange in Erinnerung bleiben wird.

Von Regen bis Sonnenschein war vom Wetter alles geboten an den zwei Tagen beim Schellenmarkt auf dem Fohrenbühl.

Das Bachfest in Unterschiltach ist ein Garant für erstklassige Stimmung – und das war auch dieses Mal nicht anders.

Der Ursulamarkt in Rosenfeld leidet gewaltig unter dem schlechten Wetter. Die Händler bauten vorzeitig ihre Stände ab.

Patrozinium und 20. Orgeljubiläum standen in der Kirchengemeinde St. Maria in Onstmettingen an.

Am Freitag startete für viele der Pfingsturlaub mit einem kulinarischen Höhepunkt - dem Abendmarkt in Hechingen. Schon vor dem eigentlichen Beginn des Marktes – wie immer um 17.30 Uhr – fanden sich viele Menschen am Obertorplatz ein.

Es war bunt, es war abwechslungsreich, es war kreativ: Die sechsten Haigerlocher Tage der Kunst und Kultur standen den Vorgängerveranstaltungen in nichts nach.

Auf der Gartenschau präsentieren sich die Partnerstädte von Freudenstadt und Baiersbronn im Garten der Freundschaft. Dieser wurde nun feierlich eröffnet.

Der sechste Bänklestag in Dietersweiler war von Regen überschattet – was jedoch der guten Laune und der Geselligkeit im gesamten Ort keinen Abbruch tat.

Die Hütte Wörnersberg hat an Pfingsten trotz Regens mit zahlreichen Besuchern ein „Party-Weekend“ gefeiert.

Beim Schwarzwald Musikfestival hat die Formation SahneMixx bei Homag in Schopfloch das Idol Udo Jürgens auferstehen lassen. Das Haus war ausverkauft.

Das Bad Liebenzeller Lichterfest war ein Fest der Sinne. Nach anfänglichem Regen konnten die Besucher bei gutem Wetter feiern.

Am Pfingstmontag zog wieder der Pfingstbutz durch die Straßen Emmingens, aber auch im benachbarten Pfrondorf. Und mit ihm eine ganze Dorfgemeinschaft, die mehr feierte als nur einen alten Brauch. Es war ein Tag voller Symbolkraft, Wärme und generationsübergreifender Nähe.

Das TVO-Stabhochsprung-Meeting im Neubulacher Stadtkern abzuhalten, erforderte nicht zuletzt Improvisations-Kunst und handwerkliches Geschick. Es herrschte ein ständiges Kommen und Gehen, durchschnittlich hatten sich schon am Samstag weit mehr als 200 Besucher rund um die Hochsprunganlage versammelt.

Auch in diesem Jahr lockte das Lichterfest nach Bad Liebenzell. Und zahlreiche Besucher gaben dieser Verlockung nach. Wir waren dabei und haben das Ganze in Bildern dokumentiert.

800 Jahre Dörlinbach waren der Anlass für ein ganz besonderes Wochenende über Pfingsten.