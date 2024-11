Der Landschaftserhaltungsverband Ortenaukreis bietet erneut Rindfleisch aus ganzjähriger Freilandhaltung aus dem aus öffentlichen Mitteln finanzierten Naturschutzprojekt Wilde Weiden Taubergießen an. „Dort fressen Salers-Rinder für den Naturschutz und vermehren sich natürlich auch“, heißt es in der Mitteilung des Verbands.

Um eine am Futtervorrat angepasste Herdengröße zu halten, müssten zwei Mal im Jahr Tiere entnommen werden. „Sie werden einer stressfreien Schlachtung zugeführt und das Fleisch wird von der Metzgerei Reichenbach in Glottertal vermarktet.“ Das Fleisch wird neu über kleine 6,6 Kilogramm Fleischpakete zu 119 Euro unter der Marke „Wilde Weiden“-Fleisch verkauft.

Die Marke garantiere die überwiegende Freilandhaltung, die Regionalität und den Verzicht auf Endmast. Die Tiere werden laut Mitteilung in der Natur geboren, wachsen auf der Wilden Weide Taubergießen im Familienverband auf, haben ein weitgehend selbstbestimmtes Leben auf rund 100 Hektar Weide und fressen, was die Weide hergibt. „Außer wenigen notwendigen Mineralien erfolgt keinerlei Zufütterung. In dieser extensiven Weidehaltung pflegen die Weidetiere die Landschaft und sorgen durch Fressen, sich bewegen, durch die Arbeit mit den Hörnern und ihrem Körpergewicht und nicht zuletzt durch ihre Ausscheidungen für maximale Biodiversität“, so der Verband. Das Rindfleisch kann nun wieder als Fleischpaket online unter www.der-schwarzwaelder.com/Pakete/Salers-Rind-Paket.html oder direkt in der Metzgerei Reichenbach in Glottertal unter Telefon 07684/2 40 oder per E-Mail an info@metzgerei-reichenbach.de bis zum 15. November bestellt werden.

Der Online-Versand erfolgt am 21. November, eine Abholung in der Metzgerei ist möglich am 22. und 23. November. Bei weiteren Fragen können sich Interessierte an Regina Ostermann, Geschäftsführerin des Verbands unter Telefon 0781/8 05 73 12 wenden.