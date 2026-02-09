5G-Funkmast in Bad Liebenzell: Geht es nur ums Geld und nicht um die Gesundheit?

Große Teile der Unterlengenhardter Bevölkerung kämpfen weiter gegen den geplanten Mobilfunkmast bei Maisenbach-Zainen. Sie hoffen noch auf eine einvernehmliche Lösung.
In Unterlengenhardt gibt es weiter großen Widerstand gegen den geplanten 5G-Funkmast, den Telefonica bei Maisenbach-Zainen aufstellen will und der dann auch Unterlengenhardt mit dem aktuellen Mobilfunkstandard versorgen soll. Der Widerstand zeigte sich auch in der jüngsten Bad Liebenzeller Gemeinderatssitzung, auf unsere Berichterstattung erreichte uns eine Stellungnahme von Norbert Paydl, dem Vorsitzenden der „Initiative Mobilfunk Enz Nagold“.