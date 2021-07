1 Die Telefonzellen beim Porzellanhaus Schinle und beim Narrenbrunnen möchte die Telekom zu Small Cells aufrüsten. Foto: Riesterer

Ingo Reinhardt, der Telekom-Ansprechpartner für die Kommunen in ganz Baden-Württemberg, hat kürzlich im Technikausschuss über den 5-G-Ausbau berichtet. Manchen Räten fehlten dabei aber Infos verschiedener Art.

Schramberg - Um zu erklären, wohin es im Mobilfunk gehen soll, kehrte Ingo Reinhardt zu den Anfängen beim Netzanbieter zurück: Bei 1G, dem mobilen Telefonieren der ersten Generation, sei auch nur eben jenes möglich gewesen, mit 2G sei das Verschicken von SMS hinzu gekommen. Größere Datenmengen seien dann ab dem Jahr 2000 bei der dritten Generation auf den UMTS-Frequenzen möglich gewesen, so Reinhardt. Diesen Standard habe die Telekom erst kürzlich abgeschaltet. Es folgten 4G und 5G – "und an 6G wird übrigens auch bereits geforscht", informierte Reinhardt.

Und das sei auch nötig: "Die Netzkapazitäten werden an ihre Grenzen stoßen. Der Datenhunger steigt um 40 bis 60 Prozent pro Jahr", berichtete der Telekom-Vertreter. Der ständige Ausbau sei jedoch nicht nur marktgemacht, sondern gefordert: "Es gibt klare Vorgaben an Ausbau und Zurverfügungstellung vom Bund." Das Nachrüsten laufe dabei nicht nur mit den großen Antennen ab, die weithin sichtbar auf einer Anhöhe stehen: Von immer größerer Bedeutung seien die sogenannten Small Cells, quasi unterstützende Mini-Antennen, die vermehrt in Fußgängerzonen oder auf Bahnhöfen aufgestellt werden sollen. Zwei dieser Art werden bekanntlich in Schramberg in Telefonzellen integriert – jene beim Narrenbrunnen und vor dem Porzellanhaus Schinle.

Forschung zuhauf

5G habe mehrere Mehrwerte: "Wir erreichen bei gleichem Einsatz eine höhere Bandbreite sowie Zuverlässigkeit", warb Reinhardt und wiederholte: "Mit LTE werden die Mobilfunknetze bald überlastet sein." Neben zusätzlichen Frequenzspektren erreiche man dies mit intelligenten Antennen: In den Small Cells etwa seien viele kleine Antennen, die den jeweiligen Nutzer direkt erreichen – die "Kapazitäten können besser abfließen" und "das große Netz wird entlastet".

Zum Stichwort "Sicherheit" holte Reinhardt aus: "Wir können in Deutschland nicht machen, was wir wollen", betonte er. Die Genehmigungsverfahren hierzulande böten Sicherheit, die Bundesnetzagentur prüfe, kontrolliere und informiere. Und geforscht werde auch – entgegen der Argumentation der 5-G-Gegner. So basierten sämtliche geltende Grenzwerte auf regelmäßiger Forschung und deren Auswertung – allein in der Datenbank der TU Aachen gebe es 6000 Forschungsarbeiten, die für den 5-G-Frequenzbereich anwendbar seien. "Die Erkenntnisse sind umfangreicher als bei den meisten Chemikalien", betonte Reinhardt.

Forschungsbedarf, sagte er, gebe es noch in Frequenzbereichen über 26 Kilohertz: 5G sendet im 2,1- beziehungsweise 3,6-Kilohertz-Bereich. Diese liegen unterhalb der erlaubten Grenzwerte und dem Bundesamt für Strahlenschutz seien in jenen Bereichen keine Auswirkungen auf die Gesundheit bekannt. International gesehen gebe es zwar Länder mit strengeren Regelungen, diese seien aber "politisch getrieben" und nicht auf Basis von Forschungsergebnissen oder den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO).

Oskar Rapp (Freie Liste) war enttäuscht: "Wir haben auch schon Vorträge mit anderen Inhalten gehört", fragte er, warum keine Kritiker zu Wort gekommen seien. Das wollten Tiefbauleiter Konrad Ginter und Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr so nicht im Raum stehen lassen und erinnerten: Letztmals sei beim Versuch, "beide Seiten" während einer Veranstaltung sprechen zu lassen, der von der Stadt vorgeschlagene Referent von den Kritikern abgelehnt worden. "Trotzdem waren wir auch in der Aula", sprach Ginter eine "Diagnose:Funk"-Veranstaltung 2020 an. "Heute sollte ein Gesamtüberblick verschafft werden", so Eisenlohr.

Zu erwähntem Gesamtüberblick fragte Jürgen Kaupp (CDU) nach einer Übersichtskarte. Zudem wollte er wissen, was konkret geplant sei, um die letzten "weißen Flecken" auf Schramberger Gemarkung zu schließen. Reinhardt wolle eine Karte (die auch im Internet einsehbar ist) den Unterlagen anfügen und verwies, dass erst einmal nur die beiden Talstadt-Small-Cells geplant seien, "wir haben aber noch viel vor uns". Ginter ergänzte, dass es einen Masten in Sulgen gebe, bereits Gespräche für einen in Heiligenbronn geführt würden und es bei jenem in Tennenbronn Verzögerungen gebe. In Waldmössingen sei es auch bereits im Ortschaftsrat thematisiert worden: "Wir machen einen Standort nach dem anderen."

Warum sensibel?

Auf eine Äußerung Reinhardts, dass die "alten UMTS-Frequenzen für 5G umgewidmet" würden, ging Martin Himmelheber (SPD/Buntspecht) ein und fragte zu dem Begriff der Elektrosensibilität nach. Ihm sei letztgenanntes Phänomen bekannt, er könne als Telekom-Vertreter aber nichts dazu sagen und nur darauf verweisen, was Institutionen wie die WHO empfehlen, so Reinhardt. Auch, weshalb die elektrosensiblen Personen die Nutzung der seit Jahrzehnten im Einsatz befindlichen Frequenzen jetzt erst im Zusammenhang mit 5G "fühlten", könne er nicht erklären. Er bestätigte auf Himmelhebers Nachfrage, dass die Echtzeit-Datenübertragung zwar vorerst in der Industrie von Bedeutung sei – dies gelte aber in zunehmendem Maße auch für das Gesundheitswesen.