Bei der OB-Wahl in Achern sammelte der 42-Jährige die meisten Stimmen.

Es gibt einen neuen Rathauschef in Achern: Mit rund 59 Prozent laut vorläufigem Ergebnis hat der 42-jährige Manuel Tabor bei der Wahl am Sonntag die meisten Stimmen gesammelt und wird somit neuer Oberbürgermeister der Stadt.

Nach 16 Jahren hatte der vorherige OB Klaus Muttach sein Amt als Rathauschef abgegeben.

Manuel Tabor ist seit 2010 Bürgermeister von Appenweier. Der 42-Jährige ist CDU-Mitglied, trat aber parteiunabhängig an und hat an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl studiert. Achern ist seine Geburtsstadt.

Drei weitere Kandidaten gingen ins Rennen

Bei der Wahl trat Tabor gegen die Kandidaten Carmen Lötsch, Thomas Merkt und Andreas Herbrandt an. Er schlug sie jedoch mit weit mehr als der Hälfte aller Stimmen deutlich: Lötsch landete auf dem zweiten Platz mit rund 32 Prozent, Herbrandt belegte den dritten Platz (rund sechs Prozent) und Merkt landete mit etwa vier Prozent auf dem letzten.