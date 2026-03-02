59 Einsätze im Jahr 2025: Die Kippenheimer „Feuerwehrfamilie“ wird immer größer

Die Mitgliederzahl der Kippenheimer Wehr stieg 2025 um 14 Einsatzkräfte. Das sei nicht nur ein Grund zur Freude, sondern auch nötig – auch die Herausforderungen steigen.
„Die Feuerwehr wird immer mehr gefordert – und wir liefern“, zeigte sich Kippenheims Feuerwehrkommandant Lucas Riegger in seinem Bericht erfreut darüber, dass die Wehr mit den gestiegenen Anforderungen mithält. Als besonders erfreulich nannte er die positive Mitgliederentwicklung bei den aktiven Wehrleuten: 14 neue Kameraden wurden 2025 für den Dienst gewonnen. Feuerwehr und Gemeindeverwaltung hatten mit einer gezielten Anschreibeaktion sowie Informationsangeboten für den Dienst in der Wehr geworben. Der Erfolg konnte sich bei der Hauptversammlung eindrucksvoll sehen lassen. Die Feuerwehr Kippenheim umfasst 65 Aktive. Der Nachwuchs bei den „Feuerfunken“ zählt 30 Jugendliche und in der Jugendfeuerwehr 18 Jugendliche. Ein Drittel davon sind jeweils Mädchen.