58. Verhandlungstag: Ermittlerin im Block-Prozess schildert Gespräch mit Tochter

Im Block-Prozess befragen die Anwälte die Hauptermittlerin der Hamburger Polizei weiter. Sie schildert eine Aussage der Tochter - das möchte die Verteidigung so nicht stehenlassen.
Hamburg - Im Block-Prozess hat die Verteidigung die Hauptermittlerin der Hamburger Polizei zu ihrem ersten Besuch bei der angeklagten Mutter nach der Entführung befragt. Am 3. Januar 2024 war die Polizei gemeinsam mit dem Jugendamt zum Wohnhaus der Unternehmerin Christina Block gefahren, um zu sehen, wie es dem zehnjährigen Jungen und dem 13-jährigen Mädchen geht. An dem Tag habe sie keine Hinweise gehabt, dass die Kinder nicht an diesem Ort sein wollen, sagte die Zeugin auf Nachfrage.