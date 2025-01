58 Tage Fasnet im Jahr 2025: Warum dieses Jahr Aschermittwoch erst im März ist

Die Fünfte Jahreszeit Warum die Fastnacht in der Region nicht am 11.11. beginnt

Am 11. November um 11.11 Uhr starten die Jeckinnen und Jecken in den Karneval – und einige Närrinnen und Narren in der Region in die Fastnacht. Einige wohlgemerkt – denn die schwäbisch-alemannische Fastnacht unterscheidet sich deutlich vom rheinischen Karneval. Aber warum ist das so? Wir geben einen Überblick.