58 närrische Tage : Viele Narren läuten am Dreikönigstag die Fastnacht ein

1 Mit dem Abstauben der Schemen am Dreikönigstag beginnt vielerorts in Baden-Württemberg die Fastnacht. Foto: Patrick Seeger/dpa

Viele Narren im Südwesten starten am Dreikönigstag wieder in die «fünfte Jahreszeit»: Am 6. Januar steht traditionell bei vielen Zünften das Abstauben der Masken und des Narrengewandes an.









58 Tage liegen in dieser Saison zwischen dem Dreikönigstag und Aschermittwoch - und eine Bundestagswahl. Am vorletzten Sonntag vor Rosenmontag, also dem 23. Februar, sollen die Bürger in Deutschland an die Wahlurnen. Das Datum beißt sich mit einigen Straßenumzügen. Im badischen Kehl etwa wurde der große Fastnachtsumzug deshalb abgesagt. In Bruchsal im Kreis Karlsruhe wurde der Umzug auf den 9. Februar vorverlegt.