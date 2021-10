Hagelaktion in Neubulach Am Ende sind es Hunderte Einschläge pro Auto

Dunkle Gewitterwolken brauen sich am Himmel zusammen, dann kommt der Hagel. Viele Autos zieht das arg in Mitleidenschaft. Versicherer wickeln das meist vor Ort mit einer Hagelaktion ab. Wir waren in Neubulach exklusiv dabei.