Eine israelische Sicherheitsfirma soll die Block-Kinder im Auftrag ihrer Mutter entführt haben. Der Chef ist als Zeuge eine Schlüsselfigur in dem Prozess. Trugen die mutmaßlichen Entführer Waffen?
Hamburg - Im Block-Prozess hat der Chef der mutmaßlichen Entführer die Reaktion der Kinder bei der Rückholaktion geschildert. "Die Kinder haben geweint, sie waren geschockt und sehr unglücklich", sagte der Zeuge aus Israel bei der Fortsetzung seiner Befragung vor dem Landgericht Hamburg. "Es tat mir sehr leid für sie."