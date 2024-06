Bruder-Duell geht an Benjamin Pfrommer

1 Zieleinlauf in Stammheim: Benjamin Pfrommer (links) liegt knapp vor seinem Bruder Matthias. Foto: Herbert Vetter

Beim 56. Stammheimer Läuferabend kommt es zum Duell zwischen Benjamin und seinem zuletzt so erfolgreichen Bruder Matthias Pfrommer.









Beim 56. Läuferabend in Stammheim wurde Veranstalter Günter Krehl mit einer Meldeflut über 800 Meter überrascht. Es wurden fünf Zeitläufe ausgetragen, bei denen 70 Athleten im Alter von acht bis 63 Jahren die zwei Runden auf der in die Jahre gekommenen Stammheimer Rundbahn in Angriff nahmen. Über 1500 Meter gab es für 33 Teilnehmer drei Zeitläufe.