Autofahrer fährt Fußgängerin in Empfingen an

1 Die verletzte Fußgängerin wurde in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolfoto) Foto: © pixabay/TechLine

Am Dienstagabend hat ein Autofahrer in Empfingen eine Fußgängerin angefahren, wobei diese verletzt worden ist.

Empfingen - Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei fuhr der 65-Jährige gegen 22.05 Uhr mit seinem Mercedes auf der Mühlheimer Straße in Richtung Empfingen. An der Kreuzung zur Weillindestraße bog er in diese rechts ein und übersah wohl aufgrund schlechter Sichtverhältnisse eine am Straßenrand entgegenkommende 56-jährige Fußgängerin.

Bei dem Unfall wurde die 56-Jährige leicht verletzt. Sie musste mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Am Mercedes entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro.