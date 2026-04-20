56 Einsätze: Ereignisreiches Jahr liegt hinter der Feuerwehr Neuried

Die Feuerwehr Neuried zog bei der Hauptversammlung Bilanz und erinnerte besonders an den Neujahrsbrand in Ichenheim sowie an das 150-jährige Bestehen.
Das große Jubiläum der Feuerwehr-Abteilung Ichenheim sowie der Gebäudebrand am Neujahrstag 2026 in Ichenheim waren die herausragenden Ereignisse der vergangenen zwölf Monate, die bei der Hauptversammlung der Gesamtwehr Neuried in der Lindenfeldhalle immer wieder zur Sprache kamen. Und sie spiegeln das Leben in der Feuerwehr wider: Zusammen feiern – und wenn es darauf ankommt, in kürzester Zeit einsatzbereit auf der Matte zu stehen. „Ich war gerade bei einem Neujahrsspaziergang, als der Piepser ging“, erinnerte sich Bürgermeister Tobias Uhrich in seiner Ansprache. „Als ich an der Einsatzstelle ankam, lief alles schon perfekt.“