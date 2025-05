Das weltweit größte erhältliche Puzzle wurde in Ettenheim zum zweiten Mal zusammengesetzt. Jetzt hängt es an der Wand des Pfarrhofschopfs.

Rechtzeitig zum Pfarrfest am Sonntag, 18. Mai, und zum Stadtfest am 24. und 25. Mai wurde das große, verbleichte und in die Jahre gekommene Riesenpuzzle „Kunstreise“, das im Schopf des Pfarrzentrums angebracht ist, erneuert. Mit einem Format von 8,64 mal 2,04 Metern werden durch 54 000 Einzelteile 54 verschiedene berühmte Kunstwerke präsentiert.

Gerd Kostanzer hatte während der Coronazeit zusammen mit Ulrich Förderer die Idee, in der Pfarrgemeinde zur Verbindung der Menschen eine besondere Aktion anzubieten – nämlich eine Puzzle-Aktion. Zwar jeweils getrennt, aber zum gemeinsamen Ergebnis führend, wurde an einer riesigen Wandtafel mit insgesamt 54 Gemälden eine „Kunstreise zum Betrachten“ verwirklicht. Seinerzeit hatten sich auf den Aufruf des Gemeindeteams Ende Oktober 2020 auf die Einladung zum Mitmachen binnen drei Tagen 90 Interessenten gemeldet.

Darunter waren Einzelpersonen, Familien und Gruppen und auch der Kindergarten St. Barbara hatte sich zur Teilnahme angemeldet. Viele mussten vertröstet werden, da die Riesenpuzzle-Aufgabe nur 27 Teilbereiche umfasste.

Am 13. April 2021 wurde dann das große, von freiwilligen Helfern erstellte Gestell, angebracht und die 54 Gemäldepuzzles an der Wand des offenen Schopfes im Pfarrzentrum St. Martin (Rohanstraße 22) angebracht. Mehr als 100 Helfern dankte Initiator Gerd Kostanzer für ihren ganz persönlichen Einsatz.

Vorheriges Riesenpuzzle war verblasst

Nun hat die „Kunstreise“ nach vier Jahren durch die Wettereinflüsse stark gelitten, insbesondere sind auch die Farben arg verblasst. Daher wurde in einer zweiten Aktion des Gemeindeteams Anfang März eine Neuauflage gestartet. Insbesondere die bei der ersten Aktion nicht zum Zug Gekommenen, wurden angefragt, ob sie noch Interesse haben, bei einer zweiten Aktion mitzumachen. Und auch dabei ergab sich wieder schnell die erforderliche Anzahl an Interessenten, so dass eine neue Puzzlewand „in Auftrag“ gegeben wurde, mit den gleichen Motiven wie bisher. Die Puzzle-Helfer beteiligten sich an den Beschaffungskosten anteilig.

Jüngst wurde die XXL-Puzzle-Aktion erfolgreich abgeschlossen. Alle 27 Bereiche waren aus 54 000 Einzelteilen erstellt. Zwölf Helfer hatten an zwei Tagen viel Arbeit, die alte Konstruktion abzubauen und die 27 Puzzles auf die Platten zu übertragen. Das Ziel: Ein strahlendes Riesenposter welches zur Kunstreise einlädt.

Spezieller Lack soll das Puzzle schützen

Aus der Vergangenheit gelernt, wurden alle Teile nahtlos zusammengefügt, aufgeklebt und anschließend mit UV-beständigem Epoxidharzlack bestrichen und so wetterfest gemacht.

Nun kann die „Kunstreise“ beim Pfarrfest am Sonntag (siehe Info), sowie bei der Veranstaltung des Fests „50 Jahre Stadt Ettenheim“, am 24. und 25. Mai, bei dem viele Besucher im Pfarrzentrum St. Martin erwartet werden, in voller Farbenpracht besichtigt werden.

Der Dank des Gemeindeteams gilt allen an der Aktion beteiligten, sowohl den Puzzlern, Groß und Klein, den Familien, Gruppen und der Kita St. Barbara, wie auch den Helfern beim Aufbau der neuen Bildwand im Schopf. So waren insgesamt fast 100 Menschen an dieser Aktion des Gemeindeteams beteiligt und sorgen damit für viel Freude bei vielen Menschen, die herkommen, um auf eine spannende „Kunstreise“ zu gehen.

Das Pfarrfest

Die Seelsorgeeinheit lädt am 18. Mai zum Fest im Pfarrzentrum und im Pfarrgarten. Los geht es ab 11.30 Uhr. Laut Ankündigung beteiligen sich unter anderem das Jugendorchester Ettenheim und die Kita St. Barbara am Programm.