530.000 Euro Eigenleistung: Im dritten Quartal 2027 startet der Breitband-Ausbau in Haslach

Im Haslacher Gemeinderat wurde über nächste Schritte zum Thema Glasfaser berichtet. Im dritten Quartal 2027 gehts los.
Der Glasfaser-Ausbau nimmt Fahrt auf: Nachdem die Glasfaser Plus mit dem Ausbau des Stadtgebiets (Haslach Süd) begonnen hat (wir berichteten), informierte Josef Glöckl-Frohnholzer, der Geschäftsführer der Breitband Ortenau GmbH & Co. KG (BOKG), in der Sitzung des Gemeinderats am Dienstagabend über den geplanten Ausbau der Außenlagen. Während die Telekom und die Glasfaser Plus die dichter besiedelten Gebiete auf eigene Kosten erschließen, übernimmt die BOKG den Ausbau dort, wo sich ein privatwirtschaftlicher Ausbau nicht rechnet.