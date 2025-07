Was gibt es Schöneres, als vor heimischer Kulisse zu zeigen was man drauf hat. Diese Möglichkeit ihr Können auf den Motocross-Motorrädern zu zeigen, ließen sich dei Starter des MSC Obernheim nicht entgehen.

In der Twin-Shock-Klasse erreichte Ingo Kawetzki aus Winterlingen am Samstag den 10. Platz. In der MX Open waren gleich acht Fahrer aus der Region mit dabei. Manuel Gieß aus Weilen unter den Rinnen kämpfte sich auf den 2. Platz. Manuel Hetzel aus Albstadt Laufen wurde Vierter. Nick Riedlinger aus Schörzingen schaffte es auf Platz sechs. Alexander Jetter aus Rosenfeld kam auf Platz elf. Leon Ritter aus Balingen-Endingen wurde 13. Die Rosenfelder Ralf und Uwe Hengsteler wurden 16. und 20. Sebastian Hirt aus Wilfingen belegte den 37. Platz.

Lesen Sie auch

In der Klasse der Senioren Open A gelang Dieter Reger aus Wurmlingen der 31. Platz.

Spektakel beim Masters Open

Beim Masters Open am Sonntag traten Luis Braitsch (Oberndorf am Neckar), Christof Erne (Allensbach), und Sascha Ströbele (Gärtringen) an. Sascha Ströbele war der Schnellste, es folgten Luis Braitsch auf Platz zehn und Christof Erne auf dem 13. Platz. Er musste mit einem Plattfuß den ersten Lauf abbrechen.

Riesenfeld und starke Ergebnisse

Neun Starter gingen für den MSC Obernheim in der Klasse MX2 am Sonntag an den Start. Das Riesenfeld wurde in drei Gruppen aufgeteilt. In der Kategorie Advanced war Orlando Villalba (Lörrach) nicht zu schlagen. Hans Stautz (Geislingen) wurde Vierter. In der Kategorie Race landete Marvin Ulmer aus Hausen am Tann auf dem 18. Platz

In der Kategorie Expert fuhr Nikita-Aaron Jung auf den 2. Platz, Glenn Sigel aus Reutlingen wurde Fünfter, Nick Riedlinger aus Schörzingen Neunter. Johannes Kästle landete im Endklassement auf Platz 14, Levin Siedler aus Mönchsweiler auf dem 21. Rang.