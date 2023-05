Thomas M. wird seit Sonntagmorgen vermisst. Er wurde zuletzt in Oberwolfach gesehen. Laut Polizei könnte er in einer hilflosen Lage sein.

Der Vermisste ist 53 Jahre alt und wurde zuletzt gegen 9.30 Uhr im Bereich des Lindenplatzes gesehen. Seitdem ist er verschwunden. Die Polizei kann derzeit nicht ausschließen, dass sich der 53-Jährige in einer hilflosen Lage befindet.

Thomas M. ist etwa 1,70 Meter groß und schlank. Er trägt eine Halbglatze und braungraues Haar.

Vergebliche Suche mit Hubschrauber

Am Montag wurde der Vermisste bereits vergeblich mit einem Polizeihubschrauber gesucht.

Thomas M. wird vermisst. Foto: Polizeipräsidium Offenburg

Die Polizei hofft nun auf Hinweise: Wer hatte am Sonntag oder in der Folge Kontakt mit dem Vermissten? Wer kann Angaben zu seinem Aufenthalt machen? War er in Begleitung einer weiteren Person?

Hinweise werden unter Telefon 0781/21 28 20 entgegengenommen.