Die 53. Auflage des internationalen Rennens zur Schweizer Meisterschaft steht an. Alles dreht sich auf dem Eschentalring alles wieder um Motorräder, Quads und Seitenwagen.

Die Zuschauermassen werden wieder den Weg an den Eschentalring finden, wenn die Motoren wieder knattern und spektakuläre Motocross-Rennen in verschiedenen Klassen auf dem Programm stehen.

Spektakel am Samstag

Am Samstag wird in vier Klassen gefahren. Das Zeittraining beginnt am Vormittag um 9.35 Uhr. Ab 11.10 Uhr machen dann die Quad-Fahrer mit dem ersten Durchlauf den Anfang, gefolgt um 11.35 Uhr von der Clubklasse Twin Shock.

Nach der Mittagspause geht es ab 13.15 Uhr weiter mit dem ersten Durchlauf der MX Open, gefolgt ab 13.40 Uhr von den Senioren Open. Ab 14.05 Uhr schließen sich die zweiten Durchläufe an.

Rund 300 Fahrer

Für die rund 300 Fahrer aus Deutschland, Italien, Österreich und der Schweiz ist es eine große Herausforderung sich der anspruchsvollen, 1800 Meter langen Strecke zu stellen. Spektakuläre Sprünge und rasante Kurven warten auf das Teilnehmerfeld. Die Strecke dürfte relativ trocken sein.

Bestzeiten am Sonntag

Der Sonntag startet um 8.15 Uhr mit einer Fahrerbesprechung beim Startbalken. Nach dem Zeittraining der fünf sonntäglichen Klassen geht es ab 10.50 Uhr so richtig los. In der Klasse MX2 C (Advanced) werden im ersten Durchgang Positionskämpfe und Überholmanöver zu bestaunen sein. Um 11.10 Uhr folgt die Klasse MX2 B (Race), gefolgt um 14.45 Uhr von der Klasse MX2 A (Expert). Danach ist erst einmal Mittagspause und Zuschauer, wie Fahrer können sich im Festzelt stärken.

Nächster Höhepunkt

Um 13.15 Uhr geht es mit der Swiss MX Sidecar CS weiter im Programm. Hier kommen die Zuschauer besonders auf ihre Kosten. Um 13.40 Uhr schließt das Masters Open den ersten Durchgang ab. Ab 14.05 Uhr machen sich die Motocrossfahrer für den zweiten Durchgang in allen fünf Klassen bereit. Gegen 16.30 Uhr werden die Schnellsten ermittelt sein. Die Siegerehrung ist für 17.30 Uhr im Festzelt anberaumt.

Lange Tradition

Der MSC Obernheim wird wieder einige Fahrer in die unterschiedlichen Rennen schicken. Seit 1970 pflegt man in Obernheim das typische Motocross-Feeling. Um die 60 Helfer werden wieder im Einsatz sein.