In der Fußball-Bezirksliga kassiert der FC Zell eine überraschend hohe 2:5-Niederlage beim FC Hochrhein und muss sich vorerst aus dem Rennen um Platz zwei verabschieden.

„Das war Fußball verkehrt.“ Der Zeller Co-Trainer Dirk Tegethoff konnte es nach dem Schlusspfiff kaum fassen. „Wir machen das Spiel, haben zig hundertprozentige Möglichkeiten und verlieren so ein Spiel. Einfach unbegreiflich.“ Tatsächlich erwischten die Gäste aus dem Wiesental keinen schlechten Tag, im Gegenteil: Vor allem in der Anfangsphase erspielte sich Zell mehrere hochkarätige Chancen, ließ diese jedoch allesamt ungenutzt.

Das rächte sich eiskalt. Mit der ersten konsequent ausgespielten Aktion gingen die Gastgeber in der 25. Minute durch Cedric Hass mit 1:0 in Führung. Zell zeigte sich davon zunächst unbeeindruckt und blieb spielbestimmend, doch vor dem Tor fehlte weiterhin die nötige Effizienz. Kurz vor der Pause folgte dann der nächste Nackenschlag: Timo Keslinke erhöhte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+3) auf 2:0.

Nach dem Seitenwechsel sorgte Hochrhein dann schnell für klare Verhältnisse. Erneut war es Torjäger Keslinke, der binnen weniger Minuten zuschlug und mit einem Doppelpack (50., 54.) auf 4:0 stellte und gleichzeitig seinen Hattrick schnürte. Die Partie schien damit früh entschieden, auch wenn Zell weiterhin bemüht blieb.

In der 67. Minute gelang Akeem Gerspacher immerhin der Treffer zum 4:1, doch echte Hoffnung auf eine Wende kam nicht mehr auf. Hochrhein blieb effizient und stellte in der 77. Minute auf 5:1. Für einen weiteren Dämpfer aus Zeller Sicht sorgte zudem ein Platzverweis gegen Jonas Krumm in der 82. Minute. Der Treffer von Leon Boos in der Nachspielzeit (90.+6) zum 5:2-Endstand hatte letztlich nur noch statistischen Wert.