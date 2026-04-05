In der Fußball-Bezirksliga kassiert der FC Zell eine überraschend hohe 2:5-Niederlage beim FC Hochrhein und muss sich vorerst aus dem Rennen um Platz zwei verabschieden.
„Das war Fußball verkehrt.“ Der Zeller Co-Trainer Dirk Tegethoff konnte es nach dem Schlusspfiff kaum fassen. „Wir machen das Spiel, haben zig hundertprozentige Möglichkeiten und verlieren so ein Spiel. Einfach unbegreiflich.“ Tatsächlich erwischten die Gäste aus dem Wiesental keinen schlechten Tag, im Gegenteil: Vor allem in der Anfangsphase erspielte sich Zell mehrere hochkarätige Chancen, ließ diese jedoch allesamt ungenutzt.