52,9 Prozent der Stimmen: Martin Horn erneut zum Oberbürgermeister in Freiburg gewählt

Freiburg behält seinen Oberbürgermeister. Martin Horn setzt sich erneut durch – bei dieser Wahl sogar noch deutlicher als zuletzt.
Martin Horn bleibt Oberbürgermeister in Freiburg. Der parteilose Amtsinhaber erhielt 52,9 Prozent der Stimmen und setzte sich damit bereits im ersten Wahlgang gegen acht Kandidaten durch. Horns größte Konkurrentin, Monika Stein (parteilos), landete mit 29,6 Prozent auf dem zweiten Platz. Auf den dritten Platz kam der ebenfalls parteilose Achim Wiehle (10,5 Prozent). Horn geht damit in seine zweite Amtszeit als Freiburger OB.