5:1-Kantersieg über Borussia Dortmund: Der VfB begeistert im Stil eines Spitzenteams

11 Der VfB fertigt den BVB nach einer Galavorstellung mit 5:1 ab . Dabei reihen sich auch Enzo Millot (li.) und Ermedin Demirovic in die Liste der Torschützen ein. In unserer Bildergalerie blicken wir auf die Partie zurück. Foto: Baumann/Volker Müller

Die Stuttgarter lassen den BVB beim 5:1-Sieg ganz alt aussehen. Zweimal Undav, Demirovic, Millot und Touré treffen für die Hausherren, die den VfB-Fans Hoffnung auf eine erneut glorreiche Saison machen.









Der VfB hat offenbar seinen neuen Lieblingsgegner gefunden, denn die jüngste Bilanz der Stuttgarter gegen Borussia Dortmund kann sich mehr als sehen lassen: So hat die Elf aus Bad Cannstatt die vergangenen vier Pflichtspielpartien – drei in der Liga, eine im Pokal – allesamt gegen die Westfalen gewonnen. Am Sonntag bejubelten die Fans der Weiß-Roten bei bestem Fußballwetter in der proppevollen MHP-Arena einen völlig verdienten und mitreißenden 5:1 (2:0)-Erfolg über den BVB.