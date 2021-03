Spaziergänger entdeckt Leiche in Bisingen

1 Die Leiche wurde in einem Waldstück am Ortsrand von Bisingen entdeckt. (Symbolfoto) Foto: Eich

Ein aus Bisingen vermisster 51-Jähriger ist tot aufgefunden worden. Das berichtet die Polizei.

Bisingen - Der Mann war seit dem 24. November 2020 vermisst gemeldet. Am Samstag wurde er nun gegen 14 Uhr von einem Spaziergänger in einem Waldstück am Ortsrand von Bisingen tot aufgefunden.

Wie die Polizei mitteilte, ergaben sich bei den ersten Ermittlungen keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung.