1 Kevin Müller läuft über die linke Seite dem Abwehrspieler davon und bedient Janik Michel im Strafraum mit einem scharfen flachen Pass. Michel nimmt den Ball direkt und erhöht zum 3:1. Foto: Wagner

Dank einer bärenstarken zweiten Hälfte bleibt der FC Holzhausen nach 15 Begegnungen weiterhin ungeschlagen und landete mit dem 5:1 letztendlich gegen den VfL Pfullingen einen Kantersieg.















FC Holzhausen - VfL Pfullingen 5:1 (0:1) - Durch das Remis der Essinger in Rutesheim präsentiert sich somit das Team von Emanuele Ingrao und Pasacal Reinhard als Tabellenführer der Verbandsliga. Dreifacher Torschütze war einmal mehr Torjäger Janik Michel.

Die Gäste starteten tief stehend – ganz wie man sie erwartet hatte. Die Heimelf war gut darauf eingestellt, spielte nicht einmal so schlecht, doch häufig kam der oft zitierte letzte Pass nicht an oder man traf im gegnerischen Drittel die falschen Entscheidungen. Auch hatte man durch Pascal Schoch durchaus Tormöglichkeiten. Es kam aber anders: Nach einem Ballverlust von Fabio Pfeifhoher spielte Pfullingen in die Spitze, Andrej Schlecht rutschte auf dem nassen Geläuf auch noch aus und plötzlich stand es 0:1.

Die Einheimischen ließen sich aber dadurch nicht aus dem Konzept bringen, konnten jedoch bis zum Wechsel nichts Zählbares mehr erreichen. Im Gegenteil: Der Gast hatte gegen hoch stehende Holzhauser noch eine dicke Möglichkeit.

Strafstoß führt zum deutlichen 5:1

In der Halbzeit sprach das Trainerteam einige Mängel an und stellte "Kleinigkeiten um", wie Reinhardt erklärte und plötzlich lief es. Ganze vier Minuten waren nach Wiederbeginn gespielt, da lief man konsequent hoch an und Fabio Pfeifhofer traf zum verdienten 1:1. Es dauerte keine zehn Minuten, da war es der formstarke Janik Michel, der eine einstudierte Freistoßvariante zum 2:1 veredelte. Wiederum Michel war es, der die Kugel erlief und mit seinem 3:1 gegen nun einbrechende Gäste zur wichtigen Vorentscheidung traf. Nach gut einer Stunde kam der zuletzt verletzte Kevin Müller für Luca Pantel in die Begegnung. Der pfeilschnelle Linksfuß, traf sehenswert nach toller Vorarbeit von Pascal Schoch zum 4:1 und beseitigte dadurch jeden Zweifel am Heimsieg. In der Schlussminute hatte Janik Michel eigentlich das Abspiel quer auf Marcel Sieber schon verpasst, wurde jedoch bei seinem Versuch, am Keeper vorbei zu kommen von den Beinen geholt. Den fälligen Strafstoß verwandelte der Torjäger höchstpersönlich zum deutlichen 5:1.

"Trotz Tabellenführung und Punktverlust der Konkurrenz bleiben bei uns alle ganz schön auf dem Boden."

Pascal Reinhardt sagte nach dem Spiel: "Am Anfang ging das Konzept der Gäste mit einzelnen Nadelstichen auf und wir hätten sogar 2:0 zurückliegen können." Sein Trainerkollege Emanuele Ingrao fügte an: "Mich und Pascal Reinhardt freut, dass man Abläufe, die gezielt trainiert werden, im Spiel sehen kann. Vor allem freut mich, dass wir die letzten drei Begegnungen nur einen Gegentreffer kassiert haben. Aber ich kann mich nur wiederholen: Trotz Tabellenführung und Punktverlust der Konkurrenz bleiben bei uns alle ganz schön auf dem Boden."

Tore

0:1 (30.) I. Potsou, 1:1 (49. F. Pfeifhofer) 2:1, 3:1 (58./70) J. Michel. 4:1 (80.) K. Müller, 5:1 (89.) J. Michel

Schiedsrichter

Andreas Wieczorek, Marcel Maier, Patrick Heinze

Mannschaft

FC Holzhausen: Henning Schwenk, Luca Pantel (60. Kevin Müller), Marius Oberle, Janik Michel, Pascal Schoch, Fabio Pfeifhofer (78. Domenico Mosca), Max Brendle (82. Laurin Huss), Oliver Grathwol, Andrej Schlecht, Nils Schuon, Marcel Sieber