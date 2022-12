Gerücht um Schließung Wie steht es ums Oberndorfer "Al Capriccio"?

Die Gastronomie kommt nicht zur Ruhe. Die Krisen der vergangenen Jahre haben bereits einige Opfer gefordert. Das nährt Gerüchte um weitere Schließungen. So auch beim "Al Capriccio". Die Betreiber klären auf, was an der Geschichte dran ist.