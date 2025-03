Brand an Donaueschinger Industriegebäude

1 Verletzt wurde bei dem Brand niemand. (Symbolfoto) Foto: Benekamp/ Fotolia.com

Am Dienstagabend ist in Donaueschingen ein Brand an der Fassade eines Industriegebäudes ausgebrochen. Der Schaden beträgt rund 50.000 Euro.









Link kopiert



Am Dienstagabend ist an einem Industriegebäude der Firma ED Netze in Donaueschingen ein Brand ausgebrochen.